Faze Tari: S-a inventat ciocolata care se trage pe nas; O actrita pierde roluri pentru ca este prea sexy; Patru rațe din SUA au fost "arestate" pentru vagabondaj dupa ce au iesit din propriul lor perimetru

Reactia internautilor. Patru rate, pe cat de curioase pe atat de temerare, s-au aventurat in afara perimetrului sigur si au pornit sa hoinareasca pe strazi, intr-un orasel din Pennsylvania.Aventura lor a fost insa curmata brusc de vigilenta unei patrule de politie, care le-a saltat fara prea multe discutii si le-a acuzat oficial de vagabondaj. Deloc egoist, glumetul politist a vrut sa-i binedispuna si pe altii, asa ca postat dovezile "flagrantului" pe internet, anunta Stirile ProTV Parca desprinsi din scenele din serialul de groaza "Walking Dead", aproape o mie de oameni s-au deghizat in zombies si au marsaluit joi, timp de doua ore, pe strazile din Hamburg. Demonstratia "Bine ati venit in iad", organizata de miscarea 1000 Gestalten, este doar unul dintre zecile de proteste care sunt programate in Germania pentru summit-ul G20, la care a venit liderii celor mai puternice state din lume. Pana in prezent, mai multe masini de politie au fost incendiate, iar cateva liniile de cale ferate au fost sabotate, scrie descopera.ro O companie cu sediul in Florida, Statele Unite, pune la dispozitia clientilor sai un tip de pudra de ciocolata care poate fi inhalata pe nas, aceasta avand efecte similare unei bauturi energizante. Coco Loko, dezvoltata de compania Legal Lean din Orlano, este un praf infuzat cu cacao despre care producatorul sau sustine ca produce un val de endorfine si serotonina ce ofera o senzatie de "energie euforica" si "concentrare calma". Legal Lean ofera recipientele continand pudra Coco Loko pe site-ul sau, la pretul standard de 24,99 de dolari. Nick Anderson, fondatorul Legal Lean, a declarat pentru Washington Post ca ideea de a fabrica pudra din ingrediente care se gasesc in mod obisnuit in bauturile energizante, precum gingko biloba, taurina si guarana, dupa ce aflat despre moda ciocolatei "trasa pe nas", practicata in Europa, relateaza Digi 24 Cand s-a vorbit despre "bratul lung al legii", nu a fost o simpla afirmatie. un politist din Marea Britanie a devenit viral prin modalitatea amuzanta, dar eficienta prin care a prins un hot care tocmai furase dintr-un automobil. Jake Nedd (31 de ani) a fost filmat de o camera de supraveghere stradala in timp ce a "spart" o masina, un model Range Rover, intr-o zona rezidentiala locuita de oameni bogati. Hotul a venit pe bicicleta, a deschis portbagajul automobilului, apoi portierele si a luat toate plasele cu produse si un rucsac, s-a urcat (cu relativa greutate) pe bicicleta sa si a incercat sa plece ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. Ghinionul a intervenit insa in momentul in care o masina de politie tocmai trecea in zona si a fost obervat de oamenii legii. Desi acestia l-au atentionat sa se opreasca, Jared a continuat sa pedaleze, vrand sa scape de politisti, dar acestia l-au urmarit cu masina iar soferul a deschis portiera cu care l-a lovit pe hot care s-a dezechilibrat si a cazut, noteaza Click Emily Ratajakowski este o tanara actrita in varsta de 26 de ani, care a aparut inclusiv in videoclipul provocator al melodiei "Blurred Lines" a lui Robin Thicke. Actrita a acordat un interviu unei reviste din Australia, in care atrage atentia ca frumusetea nu inseamna neaparat si succesul absolut. "Mi se intampla de multe ori asta: Oh, este prea sexi. Este ceva ca un lucru impotriva femeilor, faptul ca oamenii nu vor sa lucreze cu mine pentru ca am sanii prea mari.", a declarat Emily Ratajakowski, potrivit Evz