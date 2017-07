​Faze tari: Fenomen bizar in natura: mai multi pesti masculi au inceput sa depuna icre; Noul proiect Google se foloseste de energia din gazonul tau pentru a-ti incalzi casa; Parada de sani la cea mai cunoscuta sarbatoare spaniola

Veselie mare, vinul a curs in valuri si fetele si-au etalat sanii goi, recent, la deschiderea Festivalului San Fermin din Pamplona, capitala provinciei Navarra din nordul Spaniei. Peste un milion de vizitatori din intreaga lume s-au inghesuit sa admire "balcoanele" tinerelor focoase. Strigatele de bucurie au izbucnit odata cu lansarea rachetei pirotehnice, numita txupinazo, care a dat startul distractiei ce se incheie la 14 iulie. Festivalul este cea mai cunoscuta sarbatoare spaniola si are ca punct culminant alergarea in fata taurilor. Cursa e o traditie foarte periculoasa. Oameni de pe intreaga planeta vin ca sa riste a fi luati in coarne, scrie Click. Misiune mai putin obisnuita pentru cativa lucratori de la salubritate! Oamenii au ajutat o vaduva din Virgina sa-si recupereze verigheta si inca doua inele pe care le aruncase din greseala la gunoi. Au scotocit cu simt de raspundere prin muntii de deseuri si i-au inapoiat bijuteriile, care - spune femeia - sunt pentru ea un simbol al iubirii. "L-am intalnit in 1956, pe 4 iulie..." Jonnie Ashby era inca adolescenta cand si-a gasit iubirea vietii. La o intalnire, Bill Ashby a cerut-o de sotie cu o... carte postala. Iar ea i-a raspuns... "poate". "L-am facut sa astepte... Dar, dar sa-ti spun un lucru: eram indragostita de el, dar nu voiam sa stie." Dupa doi ani, Bill si Jonnie s-au casatorit. Si-au construit o casa si o viata impreuna si au un fiu si o fiica, relateaza Stirile ProTv. Exista anumite obiecte pe care nu ar trebui sa le aruncam niciodata in toaleta. Un studiu recent a descoperit ca aruncarea in toaleta a contraceptivelor si a altor obiecte chimice au provocat o mutatie a sexului pestilor masculi. In urma testelor, expertii au descoperit ca o cincime dintre pestii de sex masculin sunt transexuali sau intersexuali, avand caracteristici fizice atat masculine, cat si feminine, informeaza IFL Science. Testele realizate asupra a 50 de zone din Marea Britanie, realizate de profesorul Charles Tyler, au confirmat transexualitatea pestilor. Unii dintre ei chiar depunand icre. In cazul altor pesti, cantitatea de sperma a scazut dramatic, fiind mult mai putin agresivi si competitivi atunci cand incercau sa se imperecheze, arata descopera.ro. Un nou startup, Dandelion pe numele sau, care tocmai a rasarit din labolatorul secret si futuristic al Alphabet (compania-mama a Google), promite sa rezolve problema costurilor incalzirii electrice. Cei de acolo au gasit o metoda mai inedita prin care pot aduce caldura in casa ta. Conceptul de incalzire geotermala are de a face cu energia stocata chiar in gazonul din curtea ta. Astfel de sisteme de incalzire geotermala existau deja, insa sunt recunoscute ca fiind extrem de scumpe. Dandelion promite sa le aduca in curtile tuturor, mai ales prin faptul ca oferta lor este mult mai atractiva din punct de vedere al pretului, informeaza Playtech. "Nu m-am pregatit deloc pentru acest examen. Nu eram deloc emotionat", marturiseste Arnav Sharma, copilul in varsta de doar 11 ani care a uimit intreaga lume atunci cand i-a depasit pe Albert Einstein si Stephen Hawking la testul de IQ, obtinand cu doua puncte in plus fata de cei doi savanti, scrie The Independent. Scorul obtinut de Sharma la testul de IQ a fost de 162, in conditiile in care nivelul de inteligenta superioara este atestat la scorul de 140. Practic, baiatul in varsta de doar 11 ani a obtinut cel mai mare scor posibil, surclasandu-i cu doua puncte pe fizicianul Albert Einstein si pe cosmologul Stephen Hawking, noteaza descopera.ro , citand Gandul.