Faze tari: ​Kim Jong-Un cu tigara langa racheta; Masina care merge pe whisky a facut prima plimbare; Asta da protest: striptease la banca

"Asa ar trebuie sa tratati clientii!", a tipat un rus in sediul Sberbank, din Moscova, Rusia, dupa ce a adus doua tinere sa danseze erotic pe birouri. Barbatul, a carui identitate nu a fost dezvaluita, a fost vizibil deranjat de atitudinea angajatilor bancii si a vrut sa protesteze intr-o maniera neobisnuita. Asa ca a angajat doua tinere stripteuze si le-a pus sa danseze sexy chiar in sediul bancii. Spectacolul a avut loc in luna mai, dar a durat putin pentru ca agentii de paza au intervenit prompt si le-au acoperit pe fete, inainte sa le arate iesirea, informeaza Click. Casatoria celor doi a iesit la iveala dupa ce filmuletul nuntii lor a ajuns viral pe Internet. Mirele pentru ca are varsta de 16 ani, in mod normal, nu i s-ar fi permis sa se casatoreasca, insa oficialii locali i-au dat dezlegare, permitandu-i o "casatorie neinregistrata", dupa ce cuplul a anuntat ca se vor sinucide daca nu li se va permite sa-si uneasca destinele. Conform legii din Indonezia, fetele se vad nevoite sa implineasca varsta de cel putin 16 ani pentru a se marita, in timp ce baietii se pot casatori numai dupa varsta de 19 ani. Presa locala sustine ca baiatul este foarte atasat de femeia in varsta de 70 de ani pe care a luat-o in casatorie, intrucat aceasta i-a fost aproape si l-a ingrijit atunci cand el a suferit de Malarie, noteaza Stirile ProTv. Inconstienta dusa la extrem. Presedintele Coreei de Nord Kim Jong Un a fost filmat in timp ce fuma chiar langa motoarele unei rachete balistice intercontinentale. Nimeni nu a avut curaj sa-i spuna cat de periculos este acest lucru. Liderul nord-coreean a fumat la doar cativa pasi de baza Hwasong-14, care este alimentata cu lichid de racheta extrem de inflamabil, scrie Daily Mail. Filmuletul a aparut pe Internet si s-a viralizat rapid. Regimul nord-coreean a lansat marti dimineata cu succes o racheta balistica intercontinentala, despre care analistii cred ca are puterea de a lovi Alaska si Hawaii, relateaza Click. Stim cu totii regula ca nu trebuie sa bei si apoi sa te urci la volan, dar doar pentru ca tu nu poti face asta nu inseamna ca masina nu se poate bucura de un ocazional whisky. Un grup de inventatori creativi din Scotia, cunoscuti sub denumirea Celtic Renewables, au avut ideea de a crea un biocarburant, numit biobutanol. Acesta ar trebui sa fie un inlocuitor pentru benzina si motorina, si, din cate se pare, nu trebuie sa faci schimbari instalatiei motorului pentru a te putea folosi de acest nou combustibil, creat din reziduri care sunt nefolosibile pentru fabricile de whisky: ramasite ale maltului de orz si un lichid spumos care rezulta in urma fermentatiei, potrivit Playtech Adorabil! O mamica inventiva a transformat un obicei banal intr-o arta. Inainte sa-i dea mancare fetitei sale de trei anisori, artista Alya Changlar se foloseste de fructe si legume pentru a realize niste poze spectaculoase. Chaglar tine bucati din fructe, legume si flori la distanta potrivita si le pozitioneaza astfel incat sa para ca o acopera pe micuta Stefani cu rochii si fuste colorate. Asa a ajuns micuta sa "poarte" o rochita din pepene, salata, patrunjel sau conopida. Aceste imagini sunt postate pe contul de Instagram al mamei care a ajuns sa adune peste 20.000 de "urmaritori" din intreaga lume, scrie Bored Panda, citat de Click