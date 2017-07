Faze tari: Si-a tras palat pe casa scarii; O britanica a distrus cariera si viata a cinci barbati, dupa ce ei au mintit-o; Fan Coldplay in scaun cu rotile, purtat pe brate de multime pana pe scena

Poti sa juri ca esti in Palatul Versailles, nu intr-o scara de bloc comunist! Asta e prima impresie pe care o are oricine intra in scara de bloc unde locuieste Vladimir Chaika, de 65 de ani. Pensionarul de 65 de ani si-a inceput lucrarea migaloasa in 2001. A inceput initial sa renoveze doar casa scarii de la etajul sase, unde locuia el, insa cand au vazut si vecinii ce minunatie i-a iesit, l-au rugat sa se mute pana la parter. Blocul de opt etaje din Kiev a fost dat in folosinta in 1979, iar Chaika s-a mutat aici cu familia printre primii. La etajul trei, pe langa stucaturi fine si decoratiuni din gips cu motive baroce si renascentiste, vizitatorii care ajung in blocul numarul 11A din Kiev descopera reproduceri dupa Leonardo Da Vinci si Michelangello. "Vladimir a pictat prima oara ghena de gunoi si a transformat-o intr-o opera de arta. Este un adevarat maestru in reproduceri", a declarat fotograful Serghei Starostenko, scrie Click Sarah Lewis este acuzata ca a devenit o amenintare la adresa a cinci barbati pe care i-a cunoscut in mediul online. Femeia in varsta de 49 de ani este mama a doi copii. Aceasta s-a despartit de curand de sotul sau de meserie medic, chiar anul trecut. Din acel moment, se pare ca femeia a inceput sa se intalneasca cu diversi barbati pe care ii cunostea in mediul virtual. Britanica era cunoscuta pe Internet sub pseudonimul "Scarlet". Cei pe care ii "ademenea" erau atrasi de descrierea femeii, care sustinea public ca este in cautare de barbati tineri care isi doresc o relatie cu ea. Fosta asistenta medicala este acuzata ca a devenit sursa de depresie a tuturor barbatilor pe care i-a intalnit in mediul virtual, acestia regretandu-si decizia de a o intalni in realitate. Cei cinci barbati cu care Sarah s-a intalnit i-au marturisit ca sunt singuri, insa in realitate acestia erau casatoriti si erau si tati, informeaza Stirile ProTV Un fan inrait Coldplay, aflat in scaun cu rotile, ce a participat la concertul trupei in Dublin a avut ocazia de a urca pe scena alaturi de membri formatiei, dupa ce multimea la purtat pe brate pana in fata scenei pentru a putea vedea ce se intampla. Mai mullt decat atat, barbatul a avut ocazia de a canta cu Chris Martin, solistul trupei Coldplay. Formatia Coldplay a sustinut un concert in Dublin, iar seara a fost marcata de un moment inedit si emotionant. Chris Martin, solistul trupei Coldplay, urma sa cante piesa "Everglow", moment in care a remarcat un fan aflat in scaun cu rotile in timp ce ce era purtat pe umeri de fanii, ajungan in primele randuri. Starul formatiei de succes l-a remarcat imediat si nu a ezitat sa-l invite pe scena, alaturi de el, ajutandu-l sa urce. Mai mult decat atat, cei doi au cantat impreuna, spre incantarea publicului. Melodia a fost una improvizata, iar subiectul a fost chiar orasul unde se desfasura concertul, Dublin, conform Click . O galaxie spiralata aflata ,,in apropierea'' Caii Lactee ar putea fi una dintre cele mai luminoase galaxii din Univers. Din cauza straturilor de gaze si praf cosmic, aceasta nu poate fi observata fara instrumente astronomice profesionale. O imagine realizata de telescopul spatial Hubble prezinta Galaxia Ascunsa pe care cercetatorii o considera ,,o tinta cosmica provocatoare,'' informeaza Mail Online. Imaginea prezinta nucleul luminos vazut din spirala de nori din materiale cosmice. Galaxia Ascunsa sau IC 342 este greu de observat din cauza materialelor din fata ei. Conform datelor NASA, miezul sau este denumit Hll, ceea ce inseamna ca este alcatuit din hifrogen ionizat. Expertii sugereaza ca regiunea ar putea provoca nasterea unor noi stele fierbinti. ,,Localizata in apropiere (conform termenilor astronomici) de Calea Lactee, aceasta galaxie spiralata este una dintre cele mai luminoase de pe cer,'' explica NASA, noteaza descopera.ro Prima masina zburatoare functionala din lume tocmai a fost scoasa la vanzare la eBay, dar pretul cerut de creatorul acesteia este unul cel putin piperat. Moller M400 Skycar este masina despre care vorbim aici, iar vanzatorul acesteia spune ca este prima masina zburatoare de tip VTOL (vertical-takeoff-and-landing - decolare si aterizare verticala) functionala. Conform vanzatorului, aceasta este o adevarata piesa de muzeu, fiind un efort creativ desfasurat de-a lungul mai multor ani. Aceasta a zburat pentru prima data in 2001, la o intalnire a actionarilor companiei. De atunci, aceasta a zburat de mai multe ori in medii controlate si a aparut in diverse publicatii, dar a avut si prezente la televizor, ajungand la Discovery Channel, printre altele. In plus, exista numeroase videouri pe YouTube cu Moller M400 SkyCar. Cumparatorul va primi masina in conditie originala, ceea ce presupune insa lipsa unei aprobari FAA pentru zbor, potrivit Playtech