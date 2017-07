Faze tari: Un artist a reimaginat desenele Disney ale copilariei pentru a le adapta anului 2017; Iti indreapta coloana cu ciocanul; "Inchisoarea maritala" din Transilvania. In 300 de ani a existat un singur divort

BBC prezinta, intr-un reportaj, unicitatea satului Biertan din Transilvania, inscris in patrimoniul UNESCO, unde biserica fortificata construita la 1490 adapostea o "carcera" unde cuplurile care nu se mai intelegeau erau inchise de preot timp de sase saptamani pentru a-si rezolva problemele. In 300 de ani nu a existat decat un divort. BBC lauda unicitatea satului Biertan din Transilvania si prezinta povestea bisericii in care exista "o inchisoare maritala" unde cuplurile aflate in pragul divortului erau tinute de preot timp de sase saptamani pentru a-si rezolva problemele. Jurnalistul Stephen McGrath a fost fascinate de frumusetea satului transilvanean, dar mai ales de povestea bisericii-cetate, potrivit Click. Caz bizar pe Aeroportul din Perth, unde un pasager s-a prezentat la check-in cu o bere. Dean Stinson, un turist australian, s-a imbarcat intr-o cursa interna a companiei Qantas dupa ce a mers la check-in pe Aeroportul din Perth cu o cutie de bere nedesfacuta pe post de bagaj de cala. Cand a ajuns la destinatia sa - Melbourne - dupa 4 ore, Stinson a avut surpriza sa gaseasca cutia in stare impecabila pe banda de bagaje. Australianul a filmat momentul, postand totul pe Facebook. Momentul a fost surprins si de alti pasageri care isi asteptau bagajele si a devenit rapid viral, oameni din intreaga lume felicitandu-l pentru realizarea sa, relateaza Stirile ProTv. Doi frati din Singeorz-Bai au construit o casuta unica, din paie, lemn si muschi de copac, care atrage ca un magnet turistii din toate colturile lumii dornici sa locuiasca intr-un loc rustic, dar totusi modern, transmite corespondentul Mediafax. In casura construita de Paul si Cristian Axinte oamenii pot auzi noaptea, prin peretii construiti din paie, greierii, iar dimineata pasarile cum canta. O astfel de experienta inedita cauta zeci de turisti peste hotare, dar, mai nou din Romania, in casuta desprinsa parca din povesti. Mica si totusi incapatoare, rustica si in acelasi timp moderna, foarte vesela, casuta primeste cu usile deschise pe oricine vrea sa-i treaca pragul, relateaza Mediafax, citata de site-ul descopera.ro. Cu totii stim ca filmele clasice de animatie produse de Disney nu au varsta. Multe dintre ele au fost lansate chiar in secolul 20, si este usor sa uitam ce au insemnat ele pentru noi la vremea respectiva. Productii precum Cartea Junglei, Regele Leu sau Aladdin au facut deliciul copilariei noastre si au reprezentat unele dintre cele mai frumoase povesti. Un artist britanic, Tom Ward pe numele sau, a decis sa refaca anumite scene utilizand personajele celebre din filmele Disney. El a inccercat sa isi imagineze cu ce s-ar ocupa ele in ziua de azi. Rezultatul este cel putin fascinant si tulburator, arata Playtech. Buluceala de nedescris in fata pravaliei lui Rosdi Hasan, din Malaezia! Zeci de bolnavi cu dureri de sale se inghesuiau sa ajunga pe masa medicului pentru a le indrepta fiecare vertebra in parte cu ajutorul unui ciocanel din lemn. Barbatul spune ca si-a vindecat sute de pacienti indreptandu-le deviatiile vertebrelor cu ciocanul. El nu are nevoie de radiografii si analize complexe. Deseneaza cu o carioca vertebrele pe care le palpeaza inainte si apoi le "bate pana revin la locul lor". Evident, tehnica e dureroasa si pacientii sunt imobilizati de maini si de picioare de patru asistenti vanjosi, anunta Click