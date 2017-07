Faze tari: Trupa asta tine concerte de 8 secunde; Un american de culoare a facut un experiment intr-o baie publica; Asta se intampla cand mamicile nu sunt prin preajma, iar tatal este "seful"

Cel mai scurt spectacol muzical din lume a fost sustinut de trupa nipona Golden Bomber, la data de 29 iunie. Trupa aflata in turneu de promovare a ultimului single "8 second encounter" a dat un spectacol in fata fanilor stransi in mall-ul Ikebukuro Sunshine City, din Tokyo. Spectacolul a durat fix 8 secunde. Intreg spectacolul a durat 3 minute, timp in care trupa s-a urcat pe scena, le-a facut cu mana fanilor timp de 80 de secunde si a testat orga de lumini. Muzica nici nu a inceput bine ca s-a si terminat si trupa a disparut de pe scena. Fanii au fost in delir, iar vocalistul Sho Kiryuin a fost aclamat la scena deschisa, informeaza Click Un dispozitiv automat de sapun lichid a fost "acuzat" de "rasism", dupa ce a fost surprins ca nu livreaza sapun persoanelor de culoare. Dispozitivul a fost amplasat intr-o baie publica din Atlanta, Statele Unite. Doi barbati, unul alb si altul de culoare, au surprins momentul in care incercau sa se spele pe maini. Celui alb, dispozitivul ii livra sapun, in timp pe cel de culoare il refuza. Intreaga filmare a fost facuta pentru a demonstra faptul ca dispozitivele nu recunosc pielea inchisa la culoare. "Am incercat toate dispozitivele care livreaza sapun lichid, poate chiar de 10 ori, insa nu au functionat. De fiecare data cand intru in baie, trebuie sa iau un prieten cu mine care sa-mi dea si mie sapun", marturiseste barbatul care a demarat experimentul, noteaza Stirile ProTV Unii barbati chiar nu stiu cu ce se mananca"meseria" de tatic. Cu simtul umorului extrem de dezvoltat si cu o imaginatie iesita din comun, unii tatici au facut deliciul internutilor cu cateva poze care ilustreaza exact ce se intampla atunci cand raman singuri cu cei mici. Urmatoarele imagini dovedesc ca nu mereu este o idee buna sa lasati copii in grija sotilor. De la bebelusi imbracati cu fel si fel de haine, pana la machiajul care apare in mod "misterios" pe fata acestora, taticii chiar stiu sa se distreze. Ramane de vazut cat de mult apreciaza acest lucru la ei si sotiile, scrie Click Oamenii super bogati si paranoici se pregatesc pentru disparitia civilizatiei prin achizitionarea unor buncare in valoare de milioane de lire sterline, scrie Independent. Complexul construit pe 15 etaje, sub pamant, este laudat a supravietui chiar si dupa cele mai mari dezastre naturale, de la tornade, inundatii, incendii de amploare, si pana la atacuri nucleare, scrie Mediafax citand Independent. Situat in statul american Kansas, constructia complexului a avut drept baza un siloz de rachete, construit de Corpul Inginerilor din Armata SUA. Dar, in 2008, Larry Hall a cumparat situl dezafectat si a cheltuit 20 de milioane de dolari (15,5 milioane de lire), transformandu-l intr-un complex de apartamente de lux. Compania sa, Survival Condo, vinde apartamentele la preturi cuprinse intre 1,5 milioane de dolari si 4 milioane de dolari, conform descopera.ro Acestia vor avea rolul de a monitoriza capacitatea in lupta a soldatilor si de a le atrage astfel atentia atunci cand trebuie sa se concentreze mai tare. Programul isi propune, pe viitor, sa dezvolte soldati imbunatatiti genetic, care vor fi superiori din punct de vedere al tehnicilor de lupta folosite. Acesti senzori nu sunt primii la care s-au gandit cercetatorii militari. La inceputul anului 2017, Fortele Aeriene Americane au testat o casca speciala destinata pilotilor, care monitoriza activitatea lor cerebrala si isi dadea seama daca pilotul era stresat sau panicat. In plus, pana in 2020, trupele speciale Navy Seals ar putea fi dotate cu costume de tip exoschelet care ii pot proteja pe soldatii aflati in situatii limita, potrivit PlayTech