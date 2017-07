Forest, cel de-al patrulea caz de Golden Retriever verde din lume

O iubitoare de animale din Scotia a ramas socata cand cainele familiei, un Golden Retriever in varsta de trei ani, a nascut noua pui, dintre care unul verde, noteaza Mirror Cazul extrem de rar, despre care se crede ca ar fi al patrulea de acest fel din lume, apare din cauza unui pigment al bilei, biliverdina, care se gaseste in placenta cainilor. Aceasta subtanta poate impregna blana puiului cand ia contact cu lichidul amniotic al mamei, cel prin intermediul caruia puiul este protejat si hranit."Culoarea deja a inceput sa dispara, iar in curand va fi ca ceilalti opt, mi s-a spus", a declarat Louise Sutherland, proprietara cainilor.