500000 de lire cheltuite de un tanar britanic pentru banchet

Un tanar de 16 ani din Bolton a concentrat intreaga atentie a celor din jur asupra sa la banchetul liceului, ajutat de o echipa de filmare, aparate de fum si mai multe masini scumpe, scrie Daily Mail Aranjat la patru ace, tanarul Zain Kayani a avut o aparitie spectaculoasa, dupa ce fratele sau mai mare, Amir, a inchiriat mai multe vehicule, printre care se numara si un Rolls Royce in valoare de 250000 de lire. Amir a facut acest gest pentru fratele mai mic deoarece a fost extrem de mandru de modul in care s-a descurcat in anul terminal de liceu.Drumul de la casa lui pana la restaurantul unde avea loc balul a fost facut de catre Zain alaturi de o echipa de filmare profesionista, care a realizat o inregistrare cu el si cu alti sapte prieteni petrecandu-si ziua asemenea unor celebritati.Intregul spectacol realizat de tanarul britanic a costat peste 500000 de lire."Balul are loc o data in viata. Am vrut sa arat impresionant si sa fac asta cu stil. A fost o zi exceptionala. Toti prietenii si fratii mei au fost cu mine in masina", a declarat Zain.