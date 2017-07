Stewardesa filmata in timp ce turna sampania neconsumata inapoi in sticla

Pasagerul rus Yevgeny Kayumov, care zbura la clasa bussines, a filmat o stewardesa a companiei Emirates turnand sampania neconsumata inapoi in sticla, potrivit Mirror Acesta a incarcat filmul pe retelele sociale, etichetand compania aeriana si punandu-le intrebarea: "Aceasta este practica obisnuita a companiei?".Raspunsurile au fost extrem de diverse, din partea celor care il urmaresc online: de la persoane care au spus ca acest filmulet s-ar putea sa o coste locul de munca pe stewardesa, pana la oameni care nu au observat nimic gresit in legatura cu aceasta practica."Emirates incearca mereu sa ofere servicii de calitate superioara. Actiunile inregistrate in acest video nu corespund cu standardele companiei. Momentan investigam incidentul", a declarat un purtator de cuvant al companiei aeriene.