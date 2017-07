O americanca a slabit 40 de kg si a devenit antrenoare de fitness

Helen Costa-Giles, o femeie din Texas, SUA a inceput sa se ingrase odata ce si-a gasit iubirea, iar oamenii au crezut ca este gravida. Acest lucru a motivat-o atat de mult incat a slabit 40 de kg si a devenit antrenor de fitness, noteaza Daily Mail La doar 1,58 metri, femeia cantarea 100 de kg, greutate care o incadra la obezitate morbida si la care a ajuns in urma intalnirilor petrecute in fata televizorului, mancand.Strainii au inceput sa creada ca este gravida si au intrebat-o de nenumarate ori in ce luna se afla sarcina, fapt care a determinat-o sa ii fie rusine de felul in care arata.Decizia de a face o schimbare a luat-o in urma unui test care a aratat o predispozitie a acesteia de a dezvolta o boala cronica. Fiindu-i frica pentru copiii ei, Helen Costa-Giles a inceput sa slabeasca impreuna cu sotul ei.