Faze tari: O tanara din Arabia Saudita risca sa fie arestata dupa ce a purtat "haine occidentale" pe strada; Cercetatorii au inventat un cip care poate fi implantat in creier; Operatiune de salvare inedita, in Statele Unite

O femeie din Arabia Saudita a postat pe un site de socializare un videoclip in care apare ea purtand o fusta deasupra genunchiului si o bluza scurta. Aparitia ei a starnit un val de reactii printre randurile oficialilor, care au deschis o ancheta pentru a da de urma tinerei, noteaza jurnalistii de la Metro. Tanara din imagine este un model, numita Khulood, care a ales sa se filmeze in timp ce se plimba prin zona istorica a fortului din Ushayqir. Din momentul vizionarii clipului, multi cetateni au cerut arestarea tinerei, acuzand-o ca incalca regulile stricte privind vestimentatia. Femeile in Arabia Saudita se vad nevoie sa poarte "abayas", vesmantul lung si sa-si acopere capul. Tanara nu a atras numai antipatia comunitatii islamice, ci si a unor internauti, noteaza Stirile ProTV Implantul inovativ FlatScope poate, in viitor, sa trimita informatie direct in creier, nemaifiind nevoie de "repararea" ochilor pentru a restaura vederea sau auzul. De asemenea, echipa din spatele FlatScope sustine ca dispozitivul are potentialul de a monitoriza activitatea cerebrala intr-un detaliu mai mare decat orice metoda actuala, scrie Science Alert. Miza principala a cercetatorilor de la Rice University, care au initiat acest proiect, a fost de a crea o metoda prin care sa scaneze creierul la un nivel mai profund pentru a intelege principiile fundamentale ale senzorilor de intrare (sensory input). Jacob Robinson, unul dintre membrii echipei, mentioneaza ca "am fost capabili sa cream procesoare extrem de dense cu miliarde de elemente pentru un cip de telefon mobil. De ce sa nu aplicam aceste progrese tehnologice la interfate neurale?", scrie descopera.ro Daca inainte isi iubea catelul, un american din Long Island are acum toate motivele sa-l si admire. Si asta pentru ca nu vezi in fiecare zi un caine salvand de la moarte un alt animal. Barbatul a pus mana pe telefon si a filmat isprava patrupedului sau. Instinctul de golden retriever l-a facut pe Storm sa se arunce in lac, inainte ca stapanul lui sa-si dea seama ce se intampla. Abia apoi a vazut puiul de caprioara spre care inota grabit cainele lui. L-a tras pana la mal, dar nu s-a dezlipit de el nici dupa aceea. Mark Freeley, stapanul cainelui: "A prins caprioara de ceafa si a inceput sa inoate spre mal. Apoi a inceput sa o impinga cu botul si sa traga de ea, probabil ca sa se asigure ca e bine". Ce nu se vede in imagini e ca, speriat de cainele care tocmai il salvase, puiul de caprioara a zbughit-o iar in apa, informeaza Stirile ProTV Un robot de securitate de tip Knightscope K5 si-a pierdut orice fel de rabdare si de pasiune pentru slujba lui si a decis sa renunte definitiv la viata. De nervi, el a plonjat in cea mai apropiata fantana. Lasand gluma la o parte, nu se stie exact ce defectiune a cauzat decizia drastica a robotelului. El este dotat cu GPS, diversi senzori pe laser si camere care sunt menite pentru a monitoriza imprejurimile, deci este greu de crezut ca nu a vazut apa. Robotul poate sa localizeze rapid fapte contraventionale, poate identifica infractori cautati de politie si poate si atinge o viteza de aproximativ cinci kilometri pe ora. Micul dispozitiv de securitate a intrat direct in fantana amplasata intr-o cladire de birouri din Washington DC. Acesta a fost scos ulterior din apa, insa defectiunile sale au fost definitive. Robotelul murise, conform PlayTech Ultima moda in materie de ceremonii nuptiale din Rusia este o caleasca demna de filmele Disney! Inchirierea Chryslerului Pt Cruise, model 2000, este de 500 de dolari pe zi si miresele se bat pentru a rezerva bolidul cu un an inainte. Recent Olga si Iuri au avut parte de o nunta de vis, mireasa venind la fericitul eveniment la bordul bolidului cu peste 100 de cai sub capota. Bolidul este unicat in lume, scrie Click