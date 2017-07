VIDEO Un grup de maimute a provocat haos intr-o cladire guvernamentala din New Delhi

"Am iesit cand am auzit zgomote ciudate in fata biroului meu dupa-amiaza. M-am speriat cand am vazut o maimuta stand langa birou. A speriat o persoana care a facut o fotografie. In haosul creat, o maimuta a incercat sa intre in biroul meu. Am trantit usa din interior. A fost un moment cu adevarat infricosator", a declarat Mukesh Kumar Goel pentru Times of India.Un alt oficial a precizat astfel de incidente sunt rare, insa animalele par sa fi intrat in cladire pentru a se adaposti de ploaie.Este bine stiut faptul ca maimutele din New Delhi par sa fie stapanele orasului, fapt demonstrat si de clipul video de mai jos: