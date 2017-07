Faze tari: A divortat de sotul ei pentru ca nu i-a raspuns la mesaje; Un moldovean s-a masturbat timp de 3 luni in fata vitrinei unui magazin; Dupa moartea surorii lui, un chinez i-a imbracat hainele, timp de 20 de ani

O femeie din Taiwan a divortat de sotul ei pentru ca acesta nu i-a raspuns la mesaje. Nu este un motiv penibil, ci unul cat se poate de serios, judecatorii fiind de acord cu acesta, dandu-i divortul. Barbatul nu i-a raspuns la mesaje timp de sase luni, nici macar atunci cand se afla in spital. Femeia ii trimitea mesaje prin intermediul unei aplicatii asemnanatoare cu WhatsApp, Line. Ea stia ca sotul sau vede mesajele, dar cu toate acestea nu primea niciun raspuns de la el, potrivit BBC. Un tribunal din Taiwan a decis ca femeia este indreptatita sa primeasca divortul dupa ce sotul ei nu i-a raspuns la mesaje, potrivit Click. Politistii din orasul italian Ivrea au arestat un tanar din Moldova care a ingrozit comunitatea locala. Barbatul, arestat vineri dupa 3 luni de eforturi ale politiei municipale din Ivrea, este acuzat ca zi de zi, vreme de 3 luni, s-a masturbat in fata vitrinei unui magazin din centrul orasului, sub privirile vanzatoarelor. Insa, de fiecare data cand acestea chemau politia, omul reusea sa fuga. In plus, pentru a-i deruta pe agenti, moldoveanul venea de fiecare data la alta ora, scrie ziarul La Sentinella. Aparea din senin in fata vitrinei, isi baga mana in pantaloni si se masturba privind la tinerele vanzatoare din magazin. Cand le vedea ca suna la politie, isi tragea pantalonii pe el si se fugea, pierzandu-se pe stradutele din centrul orasului, noteaza Stirile ProTv Viermele marin are o lungime de 20 de centimetri si traieste in apele de langa Antarctica. Forma corpului este ovala, cu terminatii care par franjurile unui covor. Cavitatea bucala dispune de o dentitie ascutita. Creatura neobisnuita se numeste Eulagisca gigantea si apartine unei clase de viermi marini numiti Polichaete, care au particularitatea de a avea multi tepi, scrie Live Science. Se cunosc putine despre biologia si ecologia acestui organism, care a fost descoperit pentru prima data in 1939. Ceea ce pare un cap este de fapt o parte retractabila a corpului, precum in cazul altor organisme din acest grup. atunci cand animalul se hraneste, sectiunea din gat se prelungeste chiar si la o lungime de 5 centimetri, arata descopera.ro. Un fiu devotat din China s-a imbracat, timp de 20 de ani, la fel ca sora sa defuncta pentru a-i aduce putina bucurie mamei sale. In imaginile care au devenit virale se poate distinge un barbat chinez, imbracat in haine traditionale de femeie. Tanarul devotat este in permanenta alaturi de mama sa grav bolnava, noteaza jurnalistii de la The Sun. Barbatul a marturisit ca mama sa a fost devastata la aflarea vestii ca fiica sa a trecut in nefiinta. Din acel moment, povesteste barbatul, mama sa a inceput sa dea semne ca ar suferi de o boala psihica. Atunci cand fiul imbraca hainele defunctei, mama povesteste ca isi simte fiica reintoarsa la viata, noteaza jurnalistii de la The Sun, citati de Stirile ProTv Cate chitare incap sub fusta unei femei insarcinate? Fara numar! Sub fusta Madelinei Iancu au incaput doua. Si nu orice chitare, ci unele in valoare de 6.000 de euro. Madelina Iancu (19 ani) si sotul ei, Veniamin Raducanu (23 de ani), care mai au un copil, au furat cele doua chitare electrice din magazine din Dublin, in doua zile consecutive. Femeia a ascuns instrumentele muzicale sub fusta, dupa ce acestea au fost sustrase de sotul ei, scrie news.ro, care citeaza independent.ie. Potrivit Tribunalului districtual din Dublin, cuplul a furat o chitara electrica Gibson Les Paul, in valoare de 2,999 de euro, in 2 iulie, si o chitara Warner in valoare de 3.000 de euro, in urmatoarea zi, de la un alt magazin, anunta Click