Faze tari: Dealer de droguri a sunat la politie sa anunte ca i s-a furat cocaina; Un zid este marul discordiei dintre 2 familii vecine din Tara Galilor. Cum s-a razbunat pe tinerii proaspat casatoriti

Un traficant de droguri a sunat la politia din Florida pentru a anunta ca din masina lui i s-au furat o punga de cocaina si o anumita suma de bani. Politistii au gasit cocaina tot in masina sa, impreuna cu mai multe ustensile pentru fumat, iar barbatul a fost arestat pentru posesie si vanzare de droguri. Politia din Florida a anuntat ca un barbat care a precizat ca este traficant de droguri a sunat pentru a sesiza ca din masina i-a fost furata o cantitate de cocaina, relateaza fox6now.com. "Blackmon i-a spus politistului care a raspuns apelului ca cineva i-a spart masina cand era parcata pe Ed Street, la n. 400, si i-a furat 50.000 de dolari si un sfert de uncie, echivalentul a 28 de grame, de cocaina dintr-un compartiment", a precizat politia din florida pe pagina de Facebook a sectiei. Politistii care au raspuns apelului au fost surprinsi sa gaseasca, pe bordul masinii celui care sunase la politie, drogurile reclamate "furate". Potrivit agentilor, barbatul a fost identificat la scurt timp in persoana lui David Blackmon, in varsta de 32 de ani, potrivit Click Daca aveti o pasiune pentru grandoarea naturii, sau put si simplu doriti sa va relaxati cu ajutorul frumusetii peisajelor planetei, exista o veste extrem de buna. BBC a incarcat pe YouTube 40 de ore de asemenea imagini filmate in timpul productiei documentarului Planet Earth II. Tehnologia moderna permite ca materialele care nu au intrat in produsul final sa fie refolosite; in acest caz, patru videoclipuri a cate 10 ore fiecare, scrie Science Alert. Fiecare dintre acestea prezinta teme diferite, ducandu-ne intr-o "calatorie in jurul Pamantului". "Zboara deasupra muntilor si cufunda-te in acest habitat care intalneste cerul", poetizeaza BBC, facand referire la unul dintre cele patru videoclipuri care surpinde imaginile la inaltime ale muntilor. Celelalte trei au ca tema peisajele desertice, junglele, respectiv mediile insulare si pot fi urmarite in video-urile atasate mai jos. Mai mult decat atat, filmele au si sunetele asociate fiecarui habitat, pentru a oferi peijasul (aproape) complet, noteaza Descopera Atunci cand te gandesti la lucruri care ti-ar putea salva viata intr-o zi, votca cu siguranta nu va prinde un loc fruntas in top. Contrar asteptarilor tale, bautura spirtoasa de origine ruseasca a salvat viata unei pisici din Australiacare avusese ghinionul sa bea antigel. Motanul Tipsy, asa cum este cunoscut acum, ingerase o cantitate periculoasa de antigel, cel mai probabil din cauza unei capcane puse de un om "bine intentionat". Din fericire, el a fost zarit la timp si a fost dus de urgenta la o clinica veterinara. Acolo, medicii trebuiau sa actioneze rapid deoarece micutul animal mai avea mai putin de o ora de trait. Norocul a facut ca una dintre asistente sa aiba ascunsa la birou o sticla de votca. Fara sa mai stea pe ganduri, i-a dat pisicii o cantitate mica si diluata pentru a mai "taia" din toxicitatea antigelului si pentru a-i permite acestuia sa circule prin corpul felinei fara sa produca prea multe pagube. Conform veterinarilor care au tratat pisica, votca contine o enzima care metabolizeaza antigelul pentru a-l face non-toxic, informeaza Click Cand ne gandim la T-Rex, ne vin in cap toate filmele cu dinozauri produse de Hollywood si, in special, Jurassic Park. Acolo l-am putut observa pe cel mai periculos dintre dinozauri in toata splendoarea sa. Insa avem parte de o surpriza, care da peste cap tot ce credeam ca stim despre T-Rex. Cativa cercetatori de la Universitatea din Manchester au pus la punct o simulare pe calculator din care si-au dat seama ca T-Rex nu era nici pe departe atat de rapid pe cat am fi tentati sa credem. Oamenii de stiinta au luat in calcul pentru simulare greutatea sa, masa musculara si dimensiunile fizice. Din acesti parametri a rezultat viteza maxima pe care T-Rex putea s-o atinga. Ea era de 20 de kilometri pe ora, mult mai putin decat ne-am fi inchipuit. Studiul merge chiar si mai departe. Daca T-Rex ar fi incercat sa sprinteze, picioarele acestuia ar fi cedat sub propria-i greutate. Initial, cercetatorii calculasera viteza maxima a dinozaurului, rezultatul fiind de 30 de kilometri pe ora. Insa ei nu luasera in calcul greutatea scheletului lui T-Rex, scrie Playtech La nivel mondial, industria vibratoarelor produce miliarde de dolari. In istorie, vibratorul a devenit popular in perioada victoriana din Anglia. Dispozitivul era utilizat pentru tratarea istetiei femeilor prin masarea zonei pelvisului. Termenul isterie provine din cuvantul grecesc pentru uter (hysteros). Isteria a aparut in urma cu 2.500 de ani si era descrisa ca o afectiune care afecta femeile. Printre simptomele invocate erau oboseala, nervozitatea si depresia, relateaza All That is Interesting. Din perioada medievala pana in renascentism, doctorii au considerat isteria ca un semn al depravarii sexuale si incurajau cuplurile sa efectueze relatii sexuale periodice pentru tratarea afectiunii. De-a lungul istoriei obtinerea orgasmului feminin a fost mult mai important decat se crede in prezent. In Era Victoriana, orgasmul feminin era considerat esential pentru obtinerea sarcinii. Victorienii au utilizat termenul ,"paradoxism isteric'' pentru a conferi legitimitate stiintifica actului. In acelasi timp masturbarea era considerata daunatoare si un pacat, conform Descopera