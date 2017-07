Faze tari: Meseria ei: sa-ti prinda sotul cu nadragii-n vine; Printre celebritati a aparut o moda stranie de a-si manca placenta dupa ce au nascut; Cum a ajutat un papagal la rezolvarea unei crime conjugale

Barbati, atentie! Daca o intalniti pe strada, e mai bine sa traversati pe partea cealalta. Nu o lasati sa va faca ochi dulci si nu raspundeti pozitiv la avansurile facute de ea. O cheama Rebecca Jane, are 32 de ani si a fost angajata de sotia voastra sa va prinda in flagrant. Cand a infiintat firma "Lady Detective Agency", in 2009, Rebecca Jane nu se gandea ca va ajunge intr-o buna zi sa aiba 42 de tinere angajate si va avea un palmares de 100 de soti prinsi in flagrant dupa doar trei ani de activitate. Jane a infiintat agentia in orasul Manchester, dar fetele ei lucreaza oriunde doreste clientul atata timp cat plateste sume cuprinse intre 1.500 de lire sterline si 2.000 de lire sterline si cheltuielile de deplasare, scrie Click In ciuda faptului ca nu exista nicio dovada ca mancatul propriei placente aduce vreun beneficiu, acest obicei a devenit, in mod bizar, extrem de popular, fiind inventate chiar si retete de preparare. Mai mult decat atat, exista companii care transforma placenta in capsule pe care o poti consuma, desigur, fara vreun beneficiu medical, relateaza IFL Science. Recent, un studiu al Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a ajuns la concluzia ca aceasta practica este si riscanta pentru sanatate. In aceasta relatare, CDC sustine ca aceste capsule de placenta au cauzat o infectie la un nou-nascut din Portland, Oregon, potrivit descopera.ro. Un american a platit pensie alimentara in valoare de 65.000 de dolari pentru un copil care nu era al lui. In urma unui test ADN, s-a demonstrat faptul ca Gabriel Cornejo, in varsta de 45 de ani, nu era tatal copilului pe care fosta lui iubita, de acum 16 ani, l-a nascut, relateaza chron.com Totusi, testul a fost realizat prea tarziu. In 2003, un tribunal din Houston a decis ca barbatul ii datora pensie alimentara fostei sale partenere pentru ca, asa cum ea sustine, ca nu putea fi altcineva tatal. Cheryl Coleman, avocata lui Cornejo, a declarat: "In legislature texana se stipuleaza faptul ca si in cazul in care nu esti tatal biologic, esti obligat sa platesti pensie alimentara acelui copil, pana in momentul in care testul ADN demonstreaza ca nu esti tatal copilului", relateaza Stirile ProTv Peste 400 de femei trecute de varsta a doua au defilat in costume de baie intr-un parc acvatic la anualul "Bunica in bikini". Cea mai in varsta bunicuta care si-a afisat formele in costum de baie avea 78 de ani. Bunicutele chineze si-au etalat corpurile in bikini, la competitia anuala a costumelor de baie. Concursul anual "Bunicuta in bikini" este organizat de Hetong Elderly Welfare Association si doreste sa promoveze si sa incurajeze atitudinea pozitiva dintre viata si varsta. In cel de-al treilea an al competitiei, bunicutele chineze au concurat pentru un loc pe podium in orasul Tianjin, iar participantele nu au fost deloc putine, arata Click. O femeie din Michigan si-a ucis sotul si apoi a incercat sa-si ia propria viata in urma cu doi ani. De atunci, judecatorii nu au dat inca o sentinta definitiva in acest caz, desi femeia este judecata pentru omor deosebit de grav. Singurul martor la crima a fost papagalul cuplului, despre care familia barbatului sustine ca ar putea sa-si aminteasca si sa rosteasca cuvintele rostite de cei doi inainte ca femeia sa deschida focul asupra sotului ei, avand in vedere ca pasarea repeta obsesiv cuvintele "Nu trage!", imitand tonul vocii barbatului ucis, potrivit BBC News. Glenna Duram si-a impuscat mortal sotul, pe Martin Duram, in anul 2015, dupa care a incercat sa se sinucida, noteaza descopera.ro.