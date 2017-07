​Faze tari: Cum a reusit o broasca testoasa sa dea de gol un tanar ce cultiva marijuana; Nu pleaca nicaieri fara gasca si oaie; O tigroaica de la un parc zoo din Rusia s-a imprietenit cu o capra pe care ingrijitorii i-o adusesera pentru a o manca

Cultivatorii de ierburi cu efecte psihedelice trebuie sa se gandeasca foarte bine inainte de a alege locul plantatiei. Un american fan "Jamaica"s-a decis sa creasca marijuana in parcul Rock Creek, din sudul statului Maryland, intr-un spatiu ferit de ochii lumii. Si totusi, o broasca testoasa inzestrata cu GPS, ce facea parte dintr-un proiect de cercetare al administratiei parcului, s-a desplasat fix pe plantatie, gandind probabil ca o pauza si un binemeritat "joint" nu ar strica. Gardienii au urmarit-o pana la locul cu pricina si astfel au facut marea descoperire, scrie descopera.ro A devenit o moda! Iubitorii de animale nu mai concep sa plece din casa fara acestea. E cazul lui Sally Barnett si Keith Burgess, nedespartiti de gascanul lor, si a lui Andrew Dunleavy, care se plimba cu oaia! Gascanul Jack, in varsta de 8 ani, duce o viata regeasca in casa stapanilor lui, Sally Barnett, de 45 de ani, si Keith Burgess, de 59 de ani, din orasul Market Drayton, Shropshire. Nu concep sa plece nicaieri fara pasarea lor draga. O iau cu ei la magazine, la baruri si in concedii. Jack este un membru al familiei la care tin enorm. L-au adoptat dupa ce l-au primit ca mostenire de la un prieten, care a murit, potrivit Click. Daca aveti o senzatie de deja-vu, nu va inselati. Doar ca, de data aceasta, personajele sunt altele. In 2015, informatia ca un tigru de la parcul zoo din Vladivostok s-a imprietenit cu o capra care ii fusese servita pe post de pranz facea inconjurul lumii. Dupa doua luni, intre cei doi amici au aparut insa tensiuni si capra a fost scoasa din raza de actiune a tigrului. Acum, povestea se repeta cu alt tigru, o femela, si alta capra. Ramane de vazut cat va dura relatia neobisnuita, anunta Stirile ProTv. Motanul Stubbs, devenit celebru dupa ce a fost ales primar onorific in oraselul Talkeetna din Alaska, s-a stins din viata, astazi, la varsta de 20 de ani. Simpatica felina a "domnit" in aceasta functie peste 15 ani. Stapanii sai au anuntat trista veste luni, precizeaza Reuters. Motanul Stubbs, devenit celebru in intreaga lume dupa ce a fost ales primar onorific al oraselului Talkeetna din Alaska, a murit de batranete, la varsta de 20 de ani. In anul 1997, locuitorii micului orasel au decis sa il numeasca pe Stubbs primar onorific, acestia fiind satui de oamenii care au condus pana atunci destinul localitatii din SUA, noteaza EVZ In urma cautarilor epavei avionului MH370 Malaysia Airlines, cercetatorii au descoperit o noua lume subacvatica. Desi nu a fost gasita nicio urma a aeronavei MH370 in timpul cercetarilordin sudul Oceanului Indian, majoritatea informatiilor au prezentat existenta vulcanilor, a vailor adanci si a muntilor inalti. Cercetarea a fost una dintre cele mai costisitoare de acest fel informeaza AFP. Celebrul motan a fost norocos deoarece, la scurta vreme dupa ce s-a nascut, el a primit imediat uriasa responsabilitate. De asemenea, el are si o pagina de Facebook unde putea fi sustinut online, precizeaza descopera.ro