Faze tari: O adolescenta britanica, tachinata de colegii sai, a avut parte de o surpriza dupa ce a refuzat sa mearga la bal; O noua companie si-a implantat angajatii cu cipuri pentru binele lor; Mitul disparitiilor din Triunghiul Bermudelor a fost rezolvat

O tanara din Marea Britanie a avut parte de o surpriza, dupa ce a fost silita sa renunta la petrecerea de absolvire. Shannon Purcifer, in varsta de 16 ani, a decis sa nu mearga la petrecerea sa de absolvire, de teama ca unii colegi o vor tachina din cauza bolii de care sufera. Impresionati de povestea sa, 120 de motociclisti au ales sa-i organizeze petrecerea visurilor ei. Tanara sufera de Celiachie. Boala sa a impiedicat-o sa duca o viata normala. Mama copilei este cea care a decis sa publice fotografiile in care fiica sa este imbracata intr-o rochie de 470 de lire pe care nu a apucat s-o poarte la bal. Imaginile au emotionat inimile mai multor persoane care au ales sa-i organizeze o petrecere, pe care tanara a descris-o ca fiind "mai bine decat mi-as fi imaginat vreodata", potrivit Stirile ProTV O companie mai putin cunoscuta din SUA a decis sa implanteze cu cipuri angajatii care doresc sa fie mai eficienti in efectuarea sarcinilor uzuale de la serviciu. In luna aprilie a acestui an, am detaliat cazul unei companii din Suedia care a decis sa ofere angajatilor optiunea de a-si implanta niste microcipuri. Scopul circuitelor integrate sub piele de atunci era de a facilita procesul de autentificare la munca si de a efectua plati in sediul companiei, la cantina. Desi s-ar putea sa nu te incante foarte mult un astfel de scenariu, reteta se pare ca a functionat, iar utilizatorii sunt incantati. In orice alte conditii, ar fi cel putin ciudat ca o alta companie sa implementeze un program similar in Statele Unite ale Americii. Compania cu pricina este intitulata Three Square Market si are sediul in Wisconsin. De ceva timp, angajatii americani au castigat posibilitatea de a-si implanta cipuri sub piele pentru a le folosi la munca. Este greu de spus care va fi functionalitatea cipului in momentul in care ajungi in confortul caminului, noteaza Playtech Cercetatorii sustin ca teoria ,"Triunghiului Bermudelor'' nu exista. Conform rapoartelor in zona nu se scufunda mai multe nave decat in alte zone de pe glob. In cadrul unui articol recent cercetatorul Kalr Kruszelnicki sustine ca fenomenele din Triunghiul Bermudelor nu exista, noteaza IFL Science. In cadrul unui interviu cercetatorul australian a declarat ca ,"numarul de nave si avioane care dispar in zona este acelasi precum in alte zone ale globului''. ,"Zona este localizata intr-o zona bogata a lumii, langa SUA , asadar traficul este destul de intens,'' aduaga el. Conform lui Kruszelnicki, mitul Triunghiului Bermudelor a aparut in perioada dintre Primul si Al Doilea Razboi Mondial. In acea perioada vremea nefavorabila si navele instabile au dus la disparitia acestora. Unii piloti care au disparut realizau greseli grave, nu reuseau sa mentina directia corecta, consumau alcool in cantitati mari inaintea unui zbor sau decolau fara echipamentul necesar la bord, scrie Descopera Chuando Tan este un fotograf din Singapore care face senzatie pe Internet cu fotografiile lui. Ei bine, nu ne referim la cele artistice, ci chiar la selfie-uri, pentru ca ii place sa se pozeze in tot felul de ipostaze. Are o ceata de admiratoare, si pe buna dreptate! Are un chip, dar si un corp, de milioane. Barbatul arata ca un pustan de maximum 25 de ani, insa realitatea este complet diferita. Chuando Tan are 50 de ani, potrivit Boredpanda.com. Ii place sa faca sport si sa se mentina in forma. Evita sa faca baie noaptea tarziu si dimineata devreme, si mananca pui in mod regulat. Este faimos pe Internet si are peste 160 de urmaritori pe Instagram. In anii 80-90', Chuando a fost printre cele mai populare modele din Singapore, si a avut chiar si o scurta cariera drept cantaret de muzica pop. In prezent, este fotograf si este co-proprietar al firmei de fotografie Chuando & Frey, conform Click Dupa cativa ani in care am discutat doar despre masini autonome, norvegienii s-au decis ca tehnologia este suficienta pentru a crea o nava de marfa autonoma. Autoturismele autonome au in spate harti detaliate ale zonei prin care circula completate de o serie stufoasa de senzori meniti sa previna orice fel de accidente. In ecuatie mai intra algoritmi avansati de inteligenta artificiala care, prin intermediul unor retele neurale, devin din ce in ce mai performanti odata cu trecerea timpului. Un sistem similar se pare ca va fi utilizat intr-o nava de marfa autonoma ce ar trebui sa inceapa sa circule in viitorul apropiat. Pentru proiectul vasului autonom, au inceput sa colaboreze doua companii mari cu sediul in Norvegia. Daca intentia lor se va materializa, mai multi angajati vor ramane fara loc de munca. Trecand peste aspectul negativ al ecuatiei, realizarea este una destul de impresionanta. Vasul de mari dimensiuni ar trebui sa fie primul din lume complet autonom cu propulsie electrica si fara echipaj, informeaza Playtech