Faze tari: Prins in timp ce se masturba in parcarea unui magazin; Reactia unor hoti de bijuterii cand au vazut ca vitrinele nu se sparg; Mai multi muncitori din Rusia au surprins un curcubeu perfect rotund

Un barbat din Marea Britanie a ajuns la tribunal pentru a oferi explicatii legate de o situatie cel putin bizara: s-a masturbat in fata magazinului in care sotia sa facea cumparaturi. Timothy McTinghe, in varsta de 51 de ani, isi astepta sotia care se afla la cumparaturi intr-un supermarket si a fost surprins de doua persoane in timp ce se masturba in masina. Fostul dulgher a spus ca incepuse sa se plictiseasca pentru ca partenera lui intarzia prea tare in magazin si ca doar isi freca picioarele pentru ca simtea furnicaturi, informeaza Click Faimoasele casti wireless lansate de Apple cu surle si trambite, EarPods, au fost inspirate din Star Wars. O spune chiar Jony Ive, designerul sef al companiei din Cupertino. Acesta a oferit un interviu amplu pentru publicatia Wall Street Journal, unde a povestit ca intalnirile dintre el si JJ Abrams, regizorului lui Star Wars The Force Awakens, au fost mult mai productive decat ne-am putea gandi. Ive i-a spus lui JJ Abrams ca AirPods sunt inspirate din Stormtrooperii din Star Wars, acei soldati albi care lupta de partea imperiului si care sunt foarte numerosi, noteaza Playtech Acesti hoti se vor gandi de doua ori inainte de a mai jefui data viitoare un magazin de bijuterii, dupa ce esec au suferit. Echipati cu ciocane, hotii au vrut sa fure bijuteriile din vitrine, dar au descoperit cu stupoare ca geamurile vitrinelor nu se spargeau. Momentul a fost filmat de camerele de supraveghere ale unui magazin de bijuterii dintr-un oras din Malaezia, dupa cum informeaza Daily Mail. hotii, care si-au ascuns chipul cu castile de motociclist, au venit hotarati sa dea marea lovitura, dar tehnologia de ultima generatie anti-furt le-a venit de hac, potrivit Click Comertul online a explodat in ultimii ani, in intreaga lume, dar si in Romania. Femeile, in mod evident, au fost cele care s-au bucurat cel mai mult de posibilitatile nelimitate de a cumpara pe internet aproape orice. Din pacate, uneori socotelile din fata calculatorului nu se potrivesc cu cele din depozitul magazinului online. Cele mai mari tepe au primit reprezentantele sexului frumos, care au comandat rochii sau alte accesorii vestimentare de pe net. Pe magazinele virtuale, hainele sunt imbracate de fotomodele si trebuie sa arate perfect. Acest aspect nu este un secret de marketing. Orice companie urmareste sa atraga clientii prin perfectiune, arata EVZ. Imaginea a fost surprinsa de muncitorii care lucrau la un zgarie-nori din Sankt Petersburg. Oamenii erau cocotati pe o macara la aproximativ 460 de metri inaltime si au putut filma imaginile, pe cat de spectaculoase, pe atat de inedite. Oamenii de stiinta confirma ca fenomenul este posibil, insa poate fi zarit doar daca sunt indeplinite cateva conditii importante. In primul rand, trebuie sa va aflati la o altitudine mare. Majoritatea fotografiilor de curcubeie circulare au fost facute din avion, relateaza Stirile ProTv