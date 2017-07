BBC: De ce cumpara militarii americani atat de mult Viagra? Despre transgenderi, Trump si cheltuielile de sanatate

Mai precis, este vorba despre suma pe care Pentagonul o cheltuie anual pe medicamente pentru disfunctiile erectile ale soldatilor americani: aproximativ 84 de milioane de dolari, potrivit ziarului Military Times.

In schimb, grupul de lucru Rand Corporation a estimat anul trecut ca eventualele costuri de ingrijire a sanatatii legate de tranzitia de gen pentru personalul transgender ar duce la majorarea bugetului militar cu cel mult 8,4 milioane de dolari pe an.





Dar de ce departamentul american de aparare cheltuie atat de mult pe droguri cu disfunctie erectila?

In primul rand, merita subliniat faptul ca raportul Military Times din februarie 2015 si-a bazat cifra pe datele din 2014 furnizate de Agentia pentru Sanatate in domeniul Apararii.



Cheltuielile de 84,2 milioane de dolari au fost pentru acel an, dar ziarul a raportat, de asemenea, ca 294 milioane de dolari au fost cheltuite pe Viagra, Cialis si alte astfel de medicamente incepand cu 2011, practic ''echivalentul a mai multor avioane de lupta'', apreciaza jurnalistii ziarului amintit.



In 2014, au fost completate aproximativ 1,18 milioane de retete medicale, in special pentru Viagra. Cele mai multe retete au fost eliberate pentru militarii pensionari, dar un procent mai mare de 10% au fost destinate soldatilor activi.



Disfunctia erectila in randul celor care se afla in prezent in armata americana a crescut odata cu inceperea razboaielor din Irak si Afganistan.



Un studiu efectuat de catre Filiala de Supraveghere a Sanatatii din Fortele Armate (AFHSB) a constatat ca 100.248 de cazuri de disfunctie erectila au fost diagnosticate in randul membrii serviciului activ intre 2004 si 2013, cu "rate anuale de incidenta" aproape duble pentru acea perioada. Aproape jumatate din toate cazurile s-au datorat cauzelor psihologice, potrivit studiului.



Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca el nu le va permite persoanelor transgen sa serveasca in vreun fel in armata Statelor Unite, subliniind ca fortele armate nu pot sa ''suporte povara costurilor medicale enorme''.



''In urma consultarii cu generalii mei si experti militari, va rog sa luati nota de faptul ca Guvernul Statelor Unite nu va accepta sa primeasca... indivizi transgen sa serveasca in vreun fel in armata americana'', a scris Trump pe Twitter, citat de Reuters.



Seful Statului Major Interarme al SUA, generalul Joseph Dunford, a publicat joi instructiuni pentru comandantii militari, subliniind ca nu va fi facuta nicio schimbare in politica militara fata de persoanele transgen pana cand secretarului Apararii, Jim Mattis, nu va primi clarificari din partea Casei Albe, relateaza ABC News.