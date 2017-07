Faze tari: Papusile sexuale devin vorbitoare; Un cuplu din Australia s-a inchis in casa de teama unui paianjen; Transportul viitorului devine realitate: Primele imagini cu ascensorul pentru masini construit de Elon Musk

Un nou tip de robotica sexuala este pe cale de a fi lansata. De asta data, va fi asemanatoare la piele si la structura corpului femeilor. In plus, va putea sa vorbeasca, sa zambeasca si chiar sa cante, ca oamenii, la o apasare de buton. In magazine va aparea la vanzare incepand de anul viitor la pretul de 5.870 de dolari (22.910 de lei). apusa sexuala revolutionara va fi controlata prin intermediul telefonului inteligent. Deocamdata, vorbeste doar limba chineza. Producatorii Doll Sweet Dolls si EX Doll, care realizeaza papusile in China, intentioneaza sa creeze si modele care vorbesc engleza si japoneza, noteaza Click Clipe de groaza pentru un cuplu din orasul Mount Coolum, in regiunea australiana Queensland. Lauren Ansell si prietenul ei s-au baricadat in casa dupa ce au vazut pe usa de sticla de la intrare un paianjen gigantic, dintr-o specie extrem de veninoasa din familia Sparassidae. Cei doi tineri din Queensland spun ca le-a fost frica sa mai iasa din casa pana cand creatura nu a plecat. "Ne-am temut sa iesim la gratar", relateaza Lauren. "Se pare ca l-am deranjat cand pregateam gratarul. Prietenul meu a incercat sa il striveasca cu usa, dar paianjenul a fost destept. A pierdut doar 2 picioare si apoi a fugit in curte". Lauren si iubitul ei nu au mai vazut paianjenul atunci, dar se tem de o noua intalnire cu el prin curtea casei. "Era urias si rau", spune tanara. Prietenii i-au recomandat pe Facebook, dupa ce au vazut imaginile, sa se mute sau sa isi ia un aruncator de flacari, potrivit Stirile ProTV Elon Musk a prezentat platforma companiei Boring ce va transporta masinile catre sistemul de tunele subterane. Ascensorul pentru masini este un pas important din cadrul planului lui Musk de construire a unei retele de transport sub orasul Los Angeles, informeaza Mail Online. Platforma va transporta masinile catre tunelul ce va fi contruit in subteranul orasului Los Angeles unde vor calatori cu o viteza de 200 de kilometri pe ora. Videoclipul a fost distribuit de Elon Musk pe contul sau de Instagram impreuna cu descrierea ,,Testam platforma pentru masini a companiei Boring''. Imaginile au fost prezentate la mai putin de o saptamana dupa ce CEO-ul Tesla a anuntat ca a primit ,,acordul verbal al guvernului'' pentru construirea unui tunel subteran prin care pasagerii vor putea calatorii intre New York si Washington DC in doar 29 de minute, scrie Descopera Ceremonie emotionanta in statul Michigan pentru un labrador al armatei americane. "Cena", un labrador antrenat pentru a detecta bombe, a activat ani de zile in Afganistan, ajutandu-i pe puscasii marini americani. "Trecut in rezerva" in 2014, simpaticul catel-erou a devenit animalul de companie al camaradului sau de razboi, caporalul Jeff DeYoung. Catelul s-a imbolnavit insa de cancer osos si medicii au decis ca e mai bine sa fie eutanasiat decat sa sufere. DeYoung i-a oferit insa, in ultima zi de viata, o adevarata parada intr-un Jeep al armatei escortat de poilitie prin statul Michigan. Sute de oameni, atat apropiati ai caporalului, cat si straini au venit sa ii spuna adio lui Cena si sa-l sarute chiar in ultima sa zi de viata, informeaza Stirile ProTV Cu toate ca Bill Gates a fost, ani la rand, cel mai bogat om din lume, de astazi se incheie o era si incepe alta, dupa ce fondatorul Microsoft tocmai a fost detronat. Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a devenit cel mai bogat om din lume, asa cum relateaza Bloomberg. Conform acestora, o crestere consistenta a pretului actiunilor Amazon l-a ajutat pe Bezos sa ajunga in varful piramidei. Bill Gates a fost pe primul loc din 2013 pana acum, dar daca preturile actiunilor Amazon raman pe pozitii si la inchiderea bursei, cofondatorul Microsoft va trebui sa se multumeasca cu locul doi. Dupa inchiderea burselor de miercuri, Bill Gates avea o avere de 90 de miliarde, in timp ce Jeff Bezos avea "doar" 89 de miliarde de dolari. Datorita cresterii actiunilor Microsoft din aceasta dimineata, Bezos a trecut de pragul de 90 de miliarde de dolari. Actiunile Amazon au crescut cu 15 dolari, in timp ce actiunile Microsoft au fost tranzactionate mai slab, conform Playtech