Faze Tari: Un chelner din Spania i-a returnat unei romance o punga cu 77.000 de euro; Profa a facut roata in fata elevilor! Purta fusta, dar nu si chiloti; Cererea in casatorie a unui britanic s-a dovedit a fi de neuitat pentru sotia sa. Cum a "reusit" sa piarda inelul

Un barbat, care a dorit sa-si surprinda iubita printr-o cerere in casatorie langa o cascada, a sfarsit prin a pierde inelul.Andrew Schuhmann are o relatie de 6 ani cu iubita sa si a planuit sa-si duca aleasa inimii intr-o vacanta pentru a-i cere mana. Pentru acest moment romantic, barbatul a ales sa o ceara in casatorie langa Cascada Havasupai din Marele Canion. Din pacate pentru cei doi, planul barbatului nu a mers ca pe roate intrucat acesta de emotie a pierdut inelul in apa inainte de a-si duce planul la indeplinire. El s-a gandit sa-i spuna iubitei sale sa intre in apa pentru a face o fotografie, insa in momentul in care se pregateau sa sara, barbatul s-a pus in genunchi, cerandu-i mana. Numai ca intamplarea a facut ca tanarul sa aiba inelul de logodna in mana si sa-l piarda inainte sa o ceara in casatorie, scrie Stirile ProTV Un german a uitat o servieta plina cu 3.500 de dolari si un kilogram de aur, sub un copac. Mica avere a fost gasita de un alt german, care s-a dus la politie si a predat servieta. Cei 3.500 de euro si cele 22 de lingouri de aur au fost gasiti chiar langa o banca din sectorul Neukoelln, una dintre cele mai sarace zone din Berlin. Nu este clar cat timp a stat servieta acolo, insa cert este ca aceasta a fost gasita de un alt cetatean. Acesta a fost surprins sa descopere mica avere, insa a mers si a predat bunurile politiei.In servieta se aflau si anumite acte, cu ajutorul carora autoritatile au reusit sa identifice rapid proprietarul banilor. "Proprietarul a fost identificat. El a declarat ca si-a lasat lucrurile jos pentru a-si lega bicicleta si pur si simplu a uitat de ele", a anuntat politia din Neukoelln, potrivit Libertatea O profesoara a fost concediata si condamnata pentru expunere indecenta, dupa ce a facut roata in fata elevilor ei. Exercitiul de gimnastica nu ar fi fost o problema, daca femeia nu purta fusta, sau macar daca ar fi purtat lenjerie intima. Lacey Sponsler, care lucra drept profesoara suplinitoare intr-o scoala de Oklahoma, a fost suspendata pentru doi ani de zile, nemaiputand preda in acest timp. Cu toate acestea, ea nu va fi inregistrata pe lista de ofensatori sexuali. Avocatii lui Lacey au reusit sa-i obtina cea mai mica pedeapsa, argumentand ca intregului incident i s-au dat proportii exagerate, nefiind atat de grav. Femeia a refuzat sa-si comenteze fapta, pentru care a pledat vinovata pentru a obtine o sentinta minima, relateaza Click Doua femei din Germania au ajuns la spital, dintre care una in stare grava, dupa ce s-au accidentat in urma unei partide de sex in trei cu un barbat. Femeile s-au certat din cauza pozitiilor sexuale, iar una dintre ele a cazut peste balcon. Potrivit declaratiilor date de barbat politistilor, femeile s-au luat la cearta pe pozitiile sexuale, iar una dintre ele a cazut peste balcon, rupandu-ti mai multe oase la picioare. Cealalta femeie s-a speriat si a plecat in graba pe scari sa o ajute pe prietena sa, dar a alunecat si a cazut, fracturandu-si si ea o mana si vertebrele de la gat, anunta Click Un algerian, chelner in Spania i-a returnat unei romance punga cu 77.000 de euro pe care aceasta o uitase sub o cutie postala. Lahouari Saidani a gasit punga plina cu bani, cecuri si haine proaspat cumparate, si a predat-o Politiei Nationale din Palma de Mallorca, care au cautat proprietarul. Mica avere apartine unei romance care sustine ca are afaceri in domeniul imobiliar. Ea a explicat ca a lasat punga cu banii si lucrurile sale sub cutia postala inainte sa intre la banca.Barbatul care a gasit punga si a dus-o la politie a explicat ca nu s-a gandit nicio secunda sa pastreze lucrurile gasite deoarece religia sa ii interzice acest lucru. "Sunt musulman si religia mea nu-mi permite sa pastrez ceea ce nu este al meu. Islamul interzice jaful si am primit o educatie foarte stricta de la parintii mei. Inca de la o varsta frageda m-au invatat ca nu este permis sa pastrez ceea ce nu este al meu", spune algerianul nascut in Oran si rezident in Mallorca din 2001. Lahouari isi aminteste perfect momentul in care a gasit sacul misterios, scrie Libertatea