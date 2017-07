Faze tari: ​Interventie chirurgicala inedita: un pacient a cantat la chitara in timp ce era operat pe creier; Un neamt inoata zilnic 2 km pana la munca pentru a evita traficul; Divortul Trump: Casnicia unui cuplu american a luat sfarsit din cauza optiunilor politice diferite

O firma australiana a inventat camasa care nu se poate murdari. Nu se uda si nu poate sa fie patata. Este confectionata suta la suta din bumbac, dar materialul acesteia este tratat cu anumite substante cu ajutorul unei tehnologii speciale numite "hidrofoba". Din aceasta cauza, lichidul curge pe deasupra sa, nu se impregneaza in tesatura. Astfel, nu se poate murdari si nici pata. Camasile au fost puse pe piata in doua variante, alba si albastra, la pretul de 87 de dolari (circa 338 de lei), bucata, informeaza Click. Un muzician din India a cantat la chitara in timp ce era operat pe creier, pentru a-i ajuta pe chirurgi sa ii trateze spasmele involuntare ale muschilor degetelor sale. In timpul complicatei interventii medicale, lui Abhishek Prasad i s-a cerut sa cante la chitara de fiecare data cand medicii ii "ardeau" un circuit cerebral pentru a-l trata de ceea ce este cunoscut sub numele de "distonia muzicianului", de care pot suferi instrumentistii care practica miscari particulare, complicate, repetitive, de multi ani, relateaza Rador. Afectiunea genereaza spasme extrem de dureroase, cu rasuciri si posturi anormale ale degetelor si mainilor, potrivit descopera.ro Benjamin David a gasit o alternativa pentru a scapa de traficul in oras. Neamtul isi impacheteaza laptop-ul, costumul si pantofii intr-o geanta impermeabila si porneste inot 2 km de-a lungul Raului Isar din Munich, pana in zona unde isi are biroul, noteaza un jurnalist BBC. In functie de anotimp, barbatul isi pregateste costumul de inot. El sustine ca inoata de fiecare data incaltat, deoarece in apa mai gaseste bucati de sticla sau biciclete aruncate. Despre alternativa sa, barbatul sustine ca este o varianta mult mai relaxanta si mai rapida decat statul in trafic, noteaza Stirile ProTv A devenit deja o vedeta in intreaga lume. Solange Amorim, de 50 de ani, din Manaus, Brazilia, traieste numai deghizata in personaje celebre din desene animate. Si-a facut rost si de animalute care apar in filmele pe care le imita. Ii place la nebunie sa se transforme in diferite personaje si sa-si petreaca intreaga zi asa deghizata. Personajele ei preferate, pe care le intruchipeaza, sunt: Muriel din "Curaj, cainele cel fricos", Bunicuta din "Looney Toons", Vrajitoarea plictisita din "The Triplets" si Bunica Tala din "Moana". De cand se transforma astfel, isi petrece viata mai distractiv, relateaza Click O fosta majoreta din Miami a divortat de sotul sa pe motiv ca aveau orientari politice diferite, iar avocatii ei au numit cazul "Divortul Trump", noteaza Standard. Avocatii lui Lynn Aronberg, in varsta de 36 de ani, au descris-o pe femeie ca fiind "o republicanca ferma si sustinatoare a presedintelui Trump". Tanara le-a spus procurorilor ca se simte "din ce in ce mai izolata in casatorie", din cauza ca sotul sau, Dave Aronberg, in varsta de 46 de ani, este democrat, anunta Stirile ProTv