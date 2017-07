Faze tari: ​Un fost politist, cel mai mare fan Hello Kitty. A intrat in Cartea Recordurilor; Si-a facut operatii estetice ca sa scape de datoria la banca; Un frizer din Taiwan este supranumit "sculptorul din par". Cat dureaza sa-ti "creeze" chipul unei vedete pe scalp

O femeie din orasul Wuhan din China si-a schimbat complet infatisarea prin operatii estetice, pentru a scapa de o datorie de 2,8 milioane de lire sterline catre banca. Femeia de 59 de ani si-a facut mai multe operatii estetice ca sa scape de autoritati. Ea a fost gasita pana la urma de ofiteri in Shenzen. Acestia au ramas muti de uimire cand au vazut-o. "Parea sa aiba aproximativ 30 de ani si era complet diferita de fotografiile pe care le aveam noi", a declarat unul dintre politisti, potrivit The Telegraph, citat de Click. O moda bizara in materie de tunsori vine tocmai din Taiwan. Un frizer de acolo s-a specializat in asa numite sculpturi in par. Clientii ii cer sa le faca pe scalp chipurile unor vedete. Sunt dispusi sa plateasca pentru o asemenea "opera" in jur de 140 de dolari si sa piarda pe scaunul frizerului cam trei ore. Frizerul Allen Chen e cunoscut drept "sculptorul in par". I s-a dus vestea ca pe un strat capilar generos poate realiza orice model, oricat de complicat, noteaza Stirile ProTv Una dintre cauzele cel mai des intalnite care stau in spatele accidentelor mortale este oboseala. Foarte multi soferi nu se opresc din condus atunci cand experimenteaza primele semne de oboseala si ajung sa si adoarma la volan. De acolo pana la un accident mortal mai e doar un pas. Insa acum exista un dispozititv care are grija ca tu sa nu atipesti atunci cand conduci. Dispozitivul se numeste Steer si este creat de un startup din Riga, capitala Letoniei. Acesta se ataseaza incheieturii, precum un ceas, si masoara atent nivelul de transpiratie si rapiditatea batailor inimii, arata Playtech. Esti ingrijorat ca un robot iti va putea lua sjuba? Expertii in Inteligenta Artificiala prezic ca multi oameni isi vor pierde slujbele in dauna robotilor si asta se va intampla mai curand decat ai crede Echipa Katjei Grace de la Institutul Viitorului Umanitatii al Universitatii Oxford a contactat 1634 de academicieni si experti in Inteligenta Artificiala si i-a intrebat cand cred ca masinariile inteligente vor indeplini anumite sarcini mai bine sau mai repede decat oamenii. Dintre acestia 352 de experiti au raspuns, apoi cercetatorii au calculat cam in cat timp se va intampla o anumita predictie, anunta descopera.ro Un fost politist japonez, actual pensionar, in varsta de 67 de ani, Masao Gunji, ocupa un loc aparte in Cartea Recordurilor. Gunji detine cea mai mare colectie de Hello Kitty, 5.169 de articole. Casa vopsita in roz diafan a lui Gunji, situata in orasul Yotsukaido, este un veritabil templu inchinat personajului fictional pop-culture Hello Kitty, produs de compania Sandrio dupa schitele lui Yuko Yamaguchi. Precedentul record fusese trecut tot in contul unui japonez, Asako Kanda, cu o colectie de 4.519 produse Hello Kitty, potrivit Digi 24