Faze tari: Bratara asta nu te lasa sa adormi la volan; Au crezut ca scaunele goale din autobuz sunt musulmane care poarta burka. Cum s-au facut de ras nationalistii norvegieni; Sanii ei au produs 2,5 tone de lapte

O firma din Riga, Letonia, a inventat bratara care ii salveaza pe soferii aflati in pericolul de a atipi in timp ce conduc. Aceasta include senzori care masoara schimbarile ritmului cardiac si secretia de sudoare, doi indicatori ai oboselii. In caz ca cel care o poarta are un ritm cardiac si o transpiratie ce indica faptul ca soferul e pe punctul de a adormi la volan, bratara transmite electrosocuri care il trezesc imediat. De asemenea, se aprinde o lumina rosie de avertizare cu care este prevazuta. Bratarile vor fi puse in vanzare cu pretul de 199 de euro (circa 908 lei). Acestea sunt de mare importanta, fiindca adormitul la volan duce la nenumarate accidente, informeaza Click Un grup privat de Facebook, din care fac parte norvegieni care se opun sosirii imigrantilor in tara lor, a fost i Descopera ronizat dupa ce membrii n-au putut face diferenta, se pare, intre scaunele goale dintr-un autobuz si femeile care poarta burka. Unul dintre utilizatori a postat o poza in care apareau mai multe scaune goale de autobuz, el intrebandu-i pe cei prezenti "ce parere au despre fotografie", conform The Local Se pare ca acestia ar fi vazut un autobuz plin cu musulmane care purtau burka, desi in vehicul nu se afla nimeni, acest lucru fiind o dovada a "islamizarii" Norvegiei. Majoritatea participantilor la discutie se aratau "speriati" de poza, spunand ca este "tragic" ce se intampla. Altii au precizat faptul ca pasagerii prezenti ar putea avea asupra lor "arme si bombe" ascunse sub imbracaminte. "Mi se pare infricosator, ar trebui interzise. Nu stii niciodata ce se afla sub imbracamintea lor. Ar putea fi teroristi, cu arme", a scris un membru al grupului, potrivit Stirile ProTV Elisabeth Anderson-Sierra, din SUA, a colectat 2,5 tone de lapte secretat de sanii ei. Femeia ajunge sa mulga zilnic cantitatea record de pana la 7,7 litri. Elisabeth Anderson-Sierra, de 29 de ani, din Beaverton, statul Oregon, sufera de Sindromul Hiperlactatiei. Din aceasta cauza, sanii ei secreta de zece ori mai mult lapte decat cei ai unei femei obisnuite, dupa nastere. A observat acest lucru dupa ce a adus-o pe lume pe prima ei fetita, Isabella, in decembrie 2014. Laptele ii curgea in nestire si micuta era deja satula. Atunci, Elisabeth s-a decis sa colecteze excedentul de lapte si sa-l ofere mamelor care nu au sau nu au destul lapte pentru bebelusi, sau sa-l vanda bancilor de lapte matern. Pana acum sanii ei au produs 2,5 tone de lapte (circa 2.727 litri). Tanara mamica vinde laptele de san cu 33 de dolari, litrul, dar spune ca nu se imbogateste. O costa enorm conservarea acestuia, sterilizarea recipientelor in care il colecteaza, etichetarea si congelarea lor. Prima oara cand s-a muls, au rezultat 2,7 litri, noteaza Click Ce au facut cu untul de arahide. Un grup, constituit din 12 detinuti, a reusit sa evadeze dintr-o inchisoare din Alabama, SUA, printr-o metoda ingenioasa. Evadarea in masa a avut loc duminica. Seriful James Underwood a confirmat informatia ca 12 barbati, cu varste cuprinse intre 18 si 30 de ani, au reusit sa fuga, potrivit Daily Mirror El a relatat ca prizonierii au folosit untul de arahide din sanvisuri ca sa unga numerele pe care le aveau imprimate pe usile celulei. Dupa aceea, prizonierii l-au convins pe un gardian incepator sa deschida, din camera de control, o usa care ducea catre iesirea inchisorii. El comunica cu ei, in timp ce ii privea pe camera. Din cauza faptului ca au folosit unt de arahide, gardianul a crezut ca va deschide o usa care le va asigura accesul catre propriile celule. Seriful Underwood a spus: "Poate parea o idee stupida, dar schimbarea numerelor de pe usi cu ajutorul untului de arahide a functionat", conform Stirile ProTV Prima Cercetatorii de la Universitatea din Copenhaga sustin ca au gasit ramasitele celui mai vechi organism al Pamantului in formatiunile Centurii Isua Greenstone din Groenlanda, datand de acum 3,7 miliarde de ani. Posibila descoperire a putut fi realizata cu o noua tehnica de scanare cu laserul. Descoperirea poate arunca o noua lumina asupra modului in care viata a evoluat pe planeta si, de asemenea, ne poate ajuta in cautarea vietii pe alte planete, relateaza Daily Mail. Pana acum, cea mai veche forma de viata avea varsta de 3,48 de miliarde de ani, in rocile din Australia. Tue Hassenkam, autorul principal al acestui studiu, precizeaza ca "nu putem spune exact cand viata a inceput pe Terra, dar putem spune cu certitudine ca exista acum 3,7 miliarde de ani". Mai mult, cercetatorul mentioneaza ca "mai putem spune cu siguranta ca acesti microbi traiau in mediul marin, deoarece ramasitele biologice au fost precipitate pe fundul oceanului", scrie Descopera.