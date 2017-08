​Faze tari: Angajatii unei redactii s-au trezit cu un piton ascuns dupa computere; 8 trucuri incredibile care incalca legile fizicii; Pune unghii false la mate

Ultima fita! Daca femeile poarta manichiuri din ce in ce mai sofisticate, de ce nu ar fi si matele in pas cu moda?! Asa s-a gandit australianca Cally Loridas, cand a deschis salonul pentru gherute. Nici nu s-a deschis bine salonul care pune unghii false pisicilor si clientele se bat deja sa obtina programare pentru adoratele lor mieunatoare. Daca pana acum posesorii de pisici se intreceau numai sa le faca hainute, iata ca acum acestia au ocazia sa se ocupe si de frumusetea labelor lor, noteaza Click. iua nuntii s-a incheiat la sectia de politie pentru o mireasa din statul american Tennessee. La cateva ore dupa nunta, tanara s-a certat violent cu proaspatul sot si, ca sa fie mai convingatoare, a scos de sub rochia de mireasa un pistol. A incercat sa traga, insa arma nu era incarcata. Mireasa nu s-a lasat cu una, cu doua. A incarcat pistolul si a tras un glonte in aer. Suficient cat sa ajunga in arestul politiei, de unde a fost eliberata pe cautiune, informeaza Stirile ProTv. Flacara "calatoare": aici, flacara pare ca pleaca de pe varful aprinzatorului spre lumanare, deoarece, atunci cand aprinzi o lumanare, caldura de la flacara topeste ceara. Atunci cand o lumanare este stinsa, ceara vaporizata se raspandeste in aer. Daca aplici o sursa de caldura inainte ca vaporul sa se disperseze, acesta va lua foc reaprinzand din nou lumanarea, precizeaza descopera.ro. Incident neobisnuit intr-o televiziune din Darwin, Australia. Angajatii au gasit in redactie, ascuns in spatele unor computere, ditamai pitonul. Cu indemanare de imblanzitor de reptile, o femeie a scos sarpele la lumina folosindu-se de un umeras din sarma, transformat in carlig. Apoi, un coleg a ajutat-o sa bage reptila intr-o sacosa de cumparaturi. In final, musafirul nepoftit a fost eliberat in salbaticie, in padurea din apropierea redactiei, relateaza Stirile ProTv. Cel mai mare burger din lume a fost preparat de un restaurant dintr-o suburbie a orasului american Detroit. Cantareste 940 de kilograme, mai mult decat o vaca, si costa 7.799 de dolari (circa 30.053 de lei). Burgerul a fost preparat de localul Mallie's Sports Bar & Grill cu scopul de a intra in Cartea Recordurilor. Pentru prepararea acestuia s-a folosit o cantitate de 907 kilograme de carne de vaca, redusa la 804 kilograme in urma prajirii. De asemenea, in burger au fost adaugate 136 de kilograme de ceapa, muraturi, salata si branza, potrivit Click