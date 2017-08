Faze tari: In anii 1950 a fost inventata masina cu a cincea roata; "Floarea-cadavru", planta care atrage 20.000 de oameni cand infloreste; Si-a revenit in mod miraculos dupa ce a fost deconectata de la aparate

In prezent, tot mai multe masini sunt dotate cu senzor de parcare, dar in anii 1950, aceasta masina se folosea de o a cincea roata pentru a parca mai usor. "Park-Car" a fost o adevarata inovatie in industria automobilelor de la jumatatea secolului trecut. Cea de-a cincea roata era situata in portbagaj, iar soferul o putea pune in functiune de la volan, cu ajutorul unei simple manivele, potrivit Cars Insider. Cea de-a cincea roata ridica spatele masinii printr-un mecanism special. Cand spatiul de parcare laterala era dificil, dispozitivul ii permitea automobilului sa-si intoarca spatele inspre sau dinspre trotuar. Manevra putea functiona intr-un circuit complet, astfel incat, masina putea sa vireze fara probleme chiar si din spate, cu toate ca punea foarte multa tensiune pe puntea din fata. Conceptul a fost inventat de Brooks Walker, in 1932, in California, dar ideea a fost pusa in aplicare abia peste 20 de ani. Marii fabricanti de automobile de la acea vreme n-au fost interesati de inventia lui Brooks. Actualul posesor al acestui prototip spune ca masina inca este functionala, potrivit Click Gradina Botanica din capitala Scotiei este zilele acestea loc de pelerinaj pentru cei cu stomacul tare. O planta cunoscuta pentru mirosul insuportabil se pregateste sa infloreasca acolo. Miroase atat de rau incat i se spune ￯floarea-cadavru￯. Entuziasmul pluteste in aer la Gradina Botanica din Edinburgh, dar si mirosul greu al vedetei acestor zile. Floarea-cadavru, originara din Sumatra, infloreste pentru prima oara in ultimii doi ani. Si, cate nasuri, atatea "nuante" identificate in "parfumul" ei. Specialistii spun ca este siretlicul folosit de floare pentru a atrage insecte care sa o polenizeze. Iar planta inca nu "a dat" tot ce poate. Sadie Barber, horticultor: "Acum polenizam florile femele. Din cate ne dam seama, atunci cand sunt receptive sau cand sunt in cea mai mare masura receptive, este emis mirosul cel mai puternic. E un miros puternic de peste stricat, ciorapi transpirati si branza foarte puturoasa." Gradina botanica din Edinburgh a primit celebra floare din Olanda in 2003, pe cand nu era decat un bulb de marimea unei portocale. Ultima oara a inflorit acum doi ani si a atras 20.000 de vizitatori, noteaza Stirile Pro TV Miracol pentru o familie din Bristol. O femeie aflata in coma a supravietuit miraculos dupa ce doctorii au deconectat-o de la aparate. Janet Gunningham (61 de ani) a fost diagnosticata cu meningita si apoi a suferit un atac cerebral. Doctorii le-au spus rudelor sa-si ia ramas bun de la batranica, aceasta urmand sa fie deconectata de la aparate. "Fratele meu i-a soptit in ureche: "Daca esti inca acolo si ma auzi, atunci sa deschizi ochii si sa lupti pentru tatal nostru", a povestit unul dintre copiii femeii, potrivit Metro. La scurt timp, Janet a clipit. Batranica a reusit sa-si revina in mod miraculos, incepand sa respire fara ajutorul aparatelor. Acum familia cere ajutorul oamenilor cu suflet mare pentru ca Janet, care se afla intr-un scaun cu rotile, risca sa ajunga intr-un azil de batrani. "Este ingrozita ca ar putea sa ajunga la azil, sa fie pusa intr-o camera si sa nu mai iasa de acolo", a declarat sotul ei, Alan. Ea are nevoie de un scaun cu rotile performant si vrea sa-si amenajeze locuinta dupa nevoile ei. Familia a deschis o pagina unde se pot face donatii, scrie Click Un nou studiu sugereaza ca a doua planeta de la Soare a avut cantitatea necesara de nori, dioxid de carbon si apa pentru a forma un ocean pe suprafata acesteia. De asemenea rezultatele, publicate in "Journal of Geophysical Research: Planets", furnizeaza noi indicii cu privire la posibilitatea existentei vietii pe Venus. Studiul poate ajuta si alti oameni de stiinta in cautarea lor de exoplanete habitabile prin scoaterea la iveala a conditiilor atmosferice pe care o planeta trebuie sa le indeplineasca pentru a putea sustine viata, scrie Science News. Savantul Emmanuel Marcq de la Universite de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines din Guyancourt, Franta, impreuna cu colegii sai, au efectuat o simulare computerizata care a calculat modul in care racirea suprafetei unei planete tinere stancoase ar fi interactionat cu formarea atmosferei si cu caldura provenita de la Soare. Asadar, cercetatorii au aflat ca era nevoie de doar 10% din masa apei din oceanele terestre pentru a avea apa la suprafata pe Venus si 30% din masa apei oceanice terestre pentru a duce la formarea unui ocean pe Venus, conform Descopera De-abia ce au inceput sa devina populare telefoanele mobile cu doua camere pe spate, ca am putea avea parte si de unul cu un sistem de camere foto triple. In cadrul evenimentului MWC din Shanghai, producatorul chinez Vivo a dezvaluit cateva prototipuri de smartphone-uri care folosesc noii senzori de amprenta ultrasonici de la Qualcomm. Cu toate ca producatorul sustinea ca va trimite astfel de tehnologii catre companiile care lucreaza la telefoane abia in ultima parte a anului 2017, se pare ca Vivo a pus mana pe acestea mai devreme. Mai multe imagini au aparut pe internet cu viitorul Vivo Xplay 7, iar acestea confirma ca acesta are un senzor de amprenta integrat in ecran, avand sansa de a fi chiar primul smartphone de pe piata care se lanseaza cu o asemenea tehnologie. Initial, cateva imagini care fotografiau slide-uri de prezentare ale telefonului au fost postate pe internet si chiar daca acestea nu erau foarte clare, se poate observa ca smartphone-ul arata similar cu viitorul Samsung Galaxy Note 8. Vivo Xplay 7 vine cu ecran curbat pe laterale si care se intinde pe aproape toata suprafata telefonului, informeaza Playtech