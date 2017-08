VIDEO Biserica Monstrului Zburator de Spaghete nu are voie sa isi faca reclama in Berlin

Miscarea antireligioasa Church of the Flying Spaghetti Monster (Biserica Monstrului Zburator de Spaghete) a primit un ordin de interdictie care stipuleaza ca nu are voie sa isi faca reclama la periferia Berlinului, a decis miercuri un tribunal din Germania, informeaza Reuters.Tribunalul din Brandenburg a respins recursul intentat de aceasta grupare, care critica religia, considerand-o "intoleranta", si care are numerosi fideli in lumea intreaga, dupa o prima decizie pronuntata de instanta germana in 2016. "Reclamantul nu poate fi considerat nici o comunitate religioasa, nici o comunitate cu un punct de vedere unitar pe plan mondial", a precizat tribunalul german in decizia sa de miercuri.Monstrul Zburator de Spaghete (Flying Spaghetti Monster, adeseori prescurtat "FSM") este zeul religiei "pastafarianism", o miscare sociala al carei nume reprezinta o contopire a termenilor "pasta" si "rastafari". Grupul a fost creat in 2005, de catre Bobby Henderson, ca protest fata de decizia luata de Consiliul Educatiei din statul american Kansas de a introduce designul inteligent ca alternativa la teoria evolutiei in scoli, potrivit Agerpres.