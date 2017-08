Faze Tari: Femeia cu "patru sani": "Cand fac sex, ii lipesc cu banda adeziva"; Un italian a castigat daune de 15.000 de euro de la sotia care l-a inselat cu un preot catolic; Si-a scos patru coaste pentru a arata asa. Tanara pare facuta din plastic;

O femeie trece zilnic printr-un adevarat cosmar din cauza unei diformitati la nivelul sanilor, pe care a capatat-o inca din adolescenta. Cand avea 19 ani, a facut o operatie de marire a sanilor care insa i-a schimbat viata complet, dar nu in bine, asa cum s-ar fi asteptat. Kailan, o americanca si mama a doi copii, isi doreste sa fie eliberata din "inchisoarea" in care traieste de cand operatia estetica pe care a facut-o cand era adolescenta a decurs teribil de gresit. Cand avea doar 19 ani, si-a dorit o operatie estetica la nivelul sanilor, dar doctorul la care a fost, i-a facut interventia chirurgicala in doar 15 minute. Cand si-a dat jos bandajele, a fost socata sa observe ca implanturile cu silicon fusesera introduse mult prea sus fata de tesutul sanilor. Lasati la vedere, Kailan pare ca ar avea de fapt patru sani, anunta Click Directorul unei companii americane a ajuns sa fie cercetat penal pentru delapidare de 5,8 milioane de dolari, dupa ce i-a incredintat cardul consoartei sale, cunoscuta pe un site de escorte. Barbatul a spus in instanta ca a vrut doar sa aiba o familie, sa fie iubit. Scott Kennedy, in varsta de 43 de ani, a cunoscut-o pe Crystal Lundberg, in varsta de 31 de ani, pe un site de escorte. S-a intalnit o data cu ea si i-a placut. S-a mai intanit o data si inca o data si dupa a 10-a intalnire, tanara s-a mutat la el. Atunci a inceput ceea ce s-a dovedit mai tarziu a fi cosmarul lui Scott Kennedy. Barbatul i-a incredintat femeii cardul sau. Asa au ajuns sa fie proprietarii unei vile in San Diego, iar copilul femeii sa aiba propriul sofer, iar ea sa fie plina de operatii estetice, scrie Evz Sofia Wollersheim (29 de ani) nu se joaca atunci cand vine vorba de corpul siu formele sale. Modelul german a reusit sa-si vada visul implinit atunci cand si-a scos cele patru coaste pentru a avea o talie mai ceva ca o vispe. Pe langa aceasta interventie, bomba sexy are si numeroase operatii estetice, aproape la intreg nivelul corpului. Sofia Wollersheim este un model din Germania obsedata de operatiile estetice. De mica aceasta a visat la o talie de vispe, insa acest lucru nu s-a putut realiza prin metode naturale. Ultima solutie a fost sa apeleze la un medic din Beverly Hills pentru a-i scoate patru coaste, indiferent daca aceasta interventie are sau nu un impact negativ asupra sanatatii. Pentru Sofia, decizia de a se lasa pe mana medicului a fost cea mai buna alegere din viata ei. Cu toate ca interventia nu a fost una deloc usoara, ci, dimpotriva, una extrem de dureroasa, blondina aproape ca uita de acele clipe atunci cand se uita in oglinda, relateaza Click Calatorii dintr-o statie a metroului din Beijing si-au unit eforturile pentru a elibera un barbat care a ramas blocat intre peron si un vagon al trenului. Oamenii au reusit sa impinga suficient de mult vagonul pe suspensii pentru a-l elibera pe captiv, care, ulterior, a fost transportat la spital. Martorii spun, insa, ca a cautat-o cu lumanarea. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere, se vede cum individul inconstient escaladeaza usile de siguranta de la marginea peronului, in timp ce trenul intra in statiei, noteaza Stirile ProTV Un barbat a castigat in instanta daune de 15.000 de euro de la fosta sa sotie, dupa ce aceasta l-a inselat cu un preot catolic. Decizia a fost luata in urma unui proces care a durat cinci ani, dar care a dus si la demisia preotului catolic. Preotul Vito Isacchi si-a dat demisia dupa ce aventura sa a ajuns in presa. Acesta a avut o relatie cu o femeie casatorita, iar sotul acesteia a dat-o in judecata, cerandu-i daune.Barbatul inselat a afirmat ca a suferit de depresie dupa ce a aflat de infidelitatea sotiei sale, asa ca o instanta a decis ca femeia trebuie sa-i plateasca 15.000 de euro. Preotul a fost scutit de vreo plata, caci tribunalul a decis ca actiunile sale au fost ￯irelevante￯ in ceea ce priveste incalcarea mariajului celor doi, anuna Libertatea