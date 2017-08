Faze tari: Ochelarii astia iti incarca telefonul; Orasul unde nu ai voie sa mori sau cel construit intr-o piatra. Cele mai ciudate asezari omenesti din lume; Plasticul reinventat ar putea spori autonomia masinii tale

. Institutul de Tehnologie Karlsruhe din Germania a creat recent ochelarii solari care genereaza energie electrica. Asta datorita celulelor solare sau fotovoltaice care sunt inglobate in lentilele lor. Aceste celule convertesc radiatia solara in energie electrica. Lentilele ochelarilor solari sunt transparente, flexibile, cantaresc 6 grame, fiecare, si au grosimea de 1,6 milimetri. Ramele lor sunt prevazute cu un microprocesor si doi senzori si slujesc la generarea energiei captate de la soare. Telefonul sau tableta sunt conectate la rama, atunci cand vrem sa le incarcam. Desi functioneaza cel mai bine in plin soare, fiecare lentila poate genera energie de 200 de microvati si in camere cu iluminare naturala. Deocamdata ochelarii solari nu au fost lansati pe piata si nu li s-a stabilit pretul, potrivit Click Toate orasele lumii sunt unice in felul lor, dar cateva sunt de-a dreptul extraordinare, nu iti vine sa crezi ca exista. Bright Side prezinta cele mai ciudate 12 orase ale planetei, iar unele dintre ele merita vizitate, scrie Business Magazin. Orasul Longyearbyen, Svalbard, un teritoriu insular in Oceanul Arctic, este una dintre cele mai nordice asezari din lume si un loc in care, oficial, nu puteti muri. Exista un cimitir in oras, dar nu a fost folosit in 70 de ani. Motivul este clima inghetata, care impiedica descompunerea corpurilor moarte si le face o atractie pentru animalele salbatice. Persoanele care sunt susceptibile de a muri in curand sunt transportate in Norvegia cu avionul. Orasele impartite intre doua tari sunt un fenomen mai frecvent decat credeti, dar acesta este cel mai neobisnuit dintre ele. Busingen am Hochrhein este un oras german aflat in Elvetia. Din punct de vedere economic, face parte din Elvetia, dar din punct de vedere administrativ, face parte din Germania. Busingen am Hochrhein este singurul oras german unde francul elvetian este moneda principala si are doua coduri postale: una elvetiana si una germana, scrie Descopera Un nou proces de inginerie termica ar putea da noi utilitati plasticului, acesta devenind extrem de util in noi domenii. Cu ajutorul noului proces, plasticul ar putea fi folosit la scara mai larga in producerea de componente pentru automobile. Pana acum, materialul a fost evitat de catre producatori deoarece are limitari destul de mari cand vine vorba de disiparea caldurii. Cercetatorii de la University of Michigan au descoperit, insa, o metoda prin care pot schimba structura moleculara a plasticului, astfel incat acesta sa fie un conductor termic la fel de bun ca sticla. Noul tip de plastic ar putea duce la crearea unor produse mai usoare, mai ieftine si mai eficiente energetic. O utilitate deosebit de buna ar fi in cazul masinilor electrice, deoarece masa automobilului are un efect direct asupra autonomiei masini. Au mai existat si alte incercari de imbunatatire a proprietatilor conductive ale plasticului, acesta fiind combinat cu diverse metale sau ceramici, fara prea mult succes si cu costuri destul de mari, noteaza Playtech. Piramidele Egiptului sunt punctul de atractie in materie de turism in Orientul Mijlociu. Cea mai mare dintre ele, Piramida Khufu din Giza este singura dintre cele sapte minuni ale lumii antice care mai exista. De alfel, numarul turistilor care au vizitat Egiptul a atins recordul de 9.3 milioane in 2015. Cu toate acestea, exista o tara unde numarul piramidelor este mult mai mare, insa turistii nu se inghesuie sa o viziteze. Peste 250 de piramide au fost ridicate in Sudan, la sud de Egipt, in perioada timpurie a statului egiptean antic. Asta inseamna dublu fata de numarul piramidelor inaltate in Egiptul Antic, scrie Gandul. In ciuda bogatiei turistice pe care o ofera, Ministerul de Externe al Guvernului britanic a sfatuit turistii sa ocoleasca regiunile Sudanuluim incluzand Darfur, Eritrea, regiunea Abyei, sudul Kordofan-ului, dar si arii din nordul Kordofan-ului. "Ambasada britanica nu mai are reprezentanti nationali in Sudan iar capacitatea ambasadei de a interveni in situatii de criza ar putea fi limitata", scrie in comunicatul ambasadei, conform Descopera Noi dovezi cu privire la cunostintele oamenilor preistorici despre agricultura ne-ar putea schimba teoriile despre stramosi. Pana nu demult, antropologii credeau ca primele orase si ferme au aparut acum aproximativ 9.000 de ani, in zona mediterana si a Orientului Mijlociu. Mai multi cercetatori au descoperit acum ca civilizatia asa cum o cunoastem ar fi pornit la ecuator, in padurile tropicale. In plus, se pare ca oamenii au inceput sa transforme mediul inconjurator pentru adapost si hrana cu 30.000 de ani mai devreme decat se credea. Intr-un articol publicat in jurnalul Nature Plants, arheologul Patrick Roberts si colegii sai arata ca orasele si fermele sunt mult mai vechi decat credea. Acestia au folosit diverse tehnici de analiza, cum ar fi analiza izotopilor din dinti umani, analiza solului sau a padurilor, descoperind ca oamenii de la ecuator transformau mediul in care traiau pentru a il face mai prietenos, informeaza Playtech