Faze tari: Aici iti spala masina si te curata si pe tine; Locul in care nu ai voie sa traversezi strada folosind smartphone-ul sau tableta; Albinele sunt primele insecte care inteleg conceptul de zero

Asta da rasfat! Localnicii din Alderley Edge, din Cheshire, Marea Britanie, au o oferta de nerefuzat. Recent, fostul fotbalist Joe Sealey si sotia lui Nicole au dat lovitura in afaceri si se lauda cu cei mai fitosi clienti din Anglia. Cei doi britanici si-au deschis o sala de forta de lux, dar nu s-au bucurat de prea multi clienti decat dupa ce au inclus in pachetul de servicii VIP si spalarea masinii. Astfel, pentru 12.000 $ pe an, adica 1.000 $ pe luna, clientii beneficiaza de abonament gratuit la sala de fitness, la sauna, masaj si de spalarea masinii interior-exterior ori de cate ori vin sa se antreneze. Mai mult decat atat. Joe Sealey si sotia lui le ofera clientilor lor de cinci stele o verificare a intestinelor si o curatare a colonului. Initial am vrut sa fac o afacere bazata pe sport, insa clientii mei solicitau un pachet diferit de servicii asa ca am ajuns sa conduc o afacere mixta: spalatorie auto cu sala de forta sau sala de fitness cu spalatorie auto, nici eu nu mai stiu", a declarat Sealey, noteaza Click In ziua de astazi, fascinati de smartphone-uri, oamenii au ajuns sa nu mai fie atenti atunci cand merg pe strada sau se afla in trafic. Asa-numitii "smartphone zombie" sunt peste tot. 4 din 10 oameni recunosc ca sufera de dependenta de tehnologie, astfel ca, autoritatile dintr-un stat american au decis sa ia anumite masuri in acest sens, potrivit Daily Mail. In Honolulu, Hawaii, oamenii nu mai au voie sa traverseze strada in timp ce folosesc dispozitivele electronice, scrie Gandul. Asadar, pietonii care sunt prinsi cu telefonul, tableta sau orice alt tip de gadget in timpul traversarii strazii risca amenzi de pana la 100 de dolari. Decizia a fost luata in urma unui studiu american care arata ca peste 11.000 de persoane au fost victime ale accidentelor in ultimii 5 ani din cauza faptului ca nu au fost atenti pe strada, potrivit Descopera Albinele par sa inteleaga conceptul de zero, devenind astfel primele nevertebrate care reusesc asta. In afara de specia umana, mai sunt alte cateva animale care pot intelege conceptul de zero. Cimpanzeii si maimutele, spre exemplu, pot considera zero ca pe o cantitate atunci cand sunt invatate asta. Conceptul de zero nu este unul foarte usor, iar copiii mici invata acest numar doar dupa ce invata altele. Albinele par a fi candidati cu sanse mici sa intre in acest club select, insa acestea par sa aiba aptitudini cu numerele, un studiu din trecut aratand ca acestea pot chiar sa numere pana la patru. Pentru a descoperi daca albinele pot sa inteleaga cnceptul de zero, Scarlett Howard de la RMIT University din Melbourne si colegii sai au antrenat insectele pentru a diferentia intre doua numere. Acestia au creat platforme cu un numar divers de forme asezate pe acestea, de la una la patru, scrie Playtech Doi adolescenti au decis sa fure motocicleta unei familii dintr-un complex rezidential din Vancouver. Imediat dupa ce adolescentii transformati in hoti au observat apelul familiei pagubite, scris in mediul online, cei doi au decis sa le inapoieze bunul furat si nu oricum ci alaturi de un bilet de iertare. "Cativa netrebnici le-a furat copiilor iubitului meu o motocicleta din complexul unde stam. Am vazut ca a disparut de dimineata si avea lacatul spart. De curand am cumparat motocicleta si am reparat-o pentru ca ei sa poata invata. Era veche, dar era perfecta pentru copii", se arata in mesajul postat de Mel Flesher, pagubita. In urma mesajului transmis de femeie pe retelele de socializare, cei doi hoti au ramas impresionati de povestea motocicletei furate si au decis s-o inapoieze familiei pagubite, dar nu fara a le scrie un bilet in care isi cer iertare pentru fapta lor. La finalul biletului sincer de iertare, baietii s-au semnat: "adolescentii care regreta si care au invatat lectia", isi incheie tinerii mesajul, conform Stirile ProTV Inca de la difuzarea initiala a Minority Report, foarte multi s-au intrebat daca prezicerea crimelor va fi vreodata posibila in realitate. Sistemul functioneaza in Chicago. Rata de criminalite la nivel global poate scadea semnificativ, daca sunt folositi algoritmi de inteligenta artificiala pentru prevenirea evenimentelor nefaste. Desi un astfel de scenariu pare absurd, atata timp cat ai acces la un istoric al evenimentelor impartite pe zone si ai in vedere toate persoanele care au fost arestate din acele zone si motivul din spate, fantasticul poate deveni realitate. Politia din Chicago a implementat de aproximativ jumatate de an un algoritm de prezicere a criminalitatii din 7th District, un cartier al orasului. Plecand de la informatiile obtinute in trecut, echipaje de politie au fost trimise preventiv in diferite zone in care era probabil sa se intample un eveniment trist. Initial, totul a parut o joaca, dar primul set de statistici a confirmat faptul ca nu este deloc asa, informeaza Playtech