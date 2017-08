Faze tari: Au pozat in pielea goala sa arate ca nu au costuri ascunse; Un tanar din Azuga vrea sa breveteze o tehnica care sa ii permita sa schieze pe iarba; Acest algoritm descopera daca esti deprimat in functie de ce postezi pe Instagram

Niste fete tinere, frumoase, au pozat recent in pielea goala pentru o reclama. Ele au fost angajate de agentia de turism Chocotravel din Kazahstan ca sa-i faca publicitate. Fetele sunt deghizate in stewardese, care isi ascund partile intime cu chipiurile. Agentia a spus ca a ales sa faca aceasta reclama cu fete despuiate pentru a arata ca nu are nimic de ascuns. Toate costurile excursiilor sunt la vedere. Clientii nu se pot teme ca pretul din cataloage e mic, insa, in realitate, trebuie sa plateasca mult mai multi bani, informeaza Click Andrei Pintenaru, un tanar de 29 de ani, isi petrece vara pe partie, facand schi pe iarba. El vrea sa breveteze o tehnica de predare a acestui sport, despre care spune ca poate corecta pozitia pentru schiul de iarna. Anul viitor, el vrea sa reprezinte Romania la campionatul mondial de schi pe role. Andrei Pintenaru are 29 de ani si este din Azuga. De mic a iubit muntele, poate tocmai de aceea a ajuns acum sa fie monitor de schi si ghid montan si sa fie pasionat de ceea ce face, scrie Mediafax. Tanarul avea numai 1 ani si 8 luni atunci cand s-a urcat, pentru prima data, pe schiuri. "Prima data m-am urcat pe schiuri la 1 an si 8 luni, atunci nu prea stiam ce fac, dar am continuat si am perseverat, am facut schi de performanta si acum predau", a declarat, pentru Mediafax, Andrei. Si tocmai pentru ca iubeste nespus schiul, a vrut sa-l practice si vara, ajungand sa fie pe partie si in sezonul estival, cu schiuri pe role, scrie Descopera Un nou algoritm ar putea descoperi daca esti deprimat chiar inainte ca tu sa-ti dai seama, in functie de postarile tale de pe Instagram. Un nou studiu arata ca un algoritm care iti analizeaza fotografiile de pe Instagram poate descoperi daca esti deprimat. In combinatie cu alte tehnologii, care pot detecta depresia in functie de tonul vocii, in functie de timpul pe care il petreci in diverse locuri sau in functie de ce spui in mesaje, algoritmul ar putea fi folosit pentru a-i ajuta pe pacienti sa-si dea seama ca trebuie sa mearga la medic. Algoritmul de invatare automata a obtinut rezultate corecte in 70% din situatii, in timp ce o meta-analiza a studiilor arata ca doctorii au identificat pacientii cu depresie in doar 42% din cazuri. "Cred ca, la un moment dat, vom putea descoperi factori de risc in comportamentul oamenilor fara sa le punem intrebari", arata Cristopher Danforth, profesor la University of Vermont si coautor al studiului, noteaza Playtech Un nou studiu demonstreaza ca lipsa celulelor stem ale hipotalamusului duce la accentuarea procesului de imbatranire, cauzand declinul facultatilor fizice si psihice intr-un ritm mai rapid. Exista totusi o metoda de a incetini acest proces, chiar prin injectarea acestor celule stem, ale caror proprietati au fost descoperite de o echipa de cercetatori condusa de neurosavantul Dongsheng Cai de la "Albert Einstein College of Medicine" din New York, Statele Unite. In trecut, cercetatorii au observat ca hipotalamusul devine inflamat odata cu trecerea timpului, ceea ce a dus la o indicare a asocierii cu imbatranirea. Studiile recente asupra soarecilor au demonstrat ca inversarea inflamarii in hipotalamus creste speranta de viata a animalului si incetineste deteriorarea fizica. In cel mai recent studiu, savantii s-au concentrat pe celulele stem din hipotalamus. In animalele mai tinere, aceste celule stem se divid si inlocuiesc celulele moarte sau deteriorate. Totusi, conform acestui studiu, numarul de celule stem din hipotalamus scade odata cu trecerea timpului, noteaza Futurism. Pentru a dovedi acest lucru, cercetatorii au realizat o serie de experimente de laborator, conform Descopera Masinile autonome au fost subiectul multor dezbateri in ultimii ani, dar un nou studiu a confirmat recent cat de usor pot fi pacalite. Orice prototip de masina autonoma se bazeaza pe un sistem avansat de inteligenta artificiala care ia in calcul in timp real informatii servite de senzori si o serie de camere video de inalta rezolutie. Problema este ca algoritmii din spatele unor mecanisme complicate se pare ca pot fi pacaliti cu usurinta. Nici macar nu ai nevoie de instrumente complexe de hacking sau sisteme electronice. Un nou raport a confirmat ca modificarea simbolica a unui semn de circulatie poate avea consecinte nefaste asupra sistemului de navigatie dintr-un autoturism autonom. Desi masinile autonome se orienteaza in spatiu la fel ca un sofer uman, "uitandu-se" la indicatoarele de circulatie din imprejurimi, micile modificari aduse semnelor pot avea consecinte grave. O masina poate deveni "confuza" in cazul in care cineva a pus un sticker pe un semn de circulatie sau a facut un mic grafitti, potrivit Playtech