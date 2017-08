Faze tari: ​Machiajul vaginal, ultima fita care face ravagii printre vedete; Intalnire de "groaza". A dus-o la morga sa-i arate cadavrele; Gestul emotionant al unor hoti canadieni facut familiei pagubite

. Kaylee Kapital a avut parte de o intalnire pe care nu o va uita prea curand. Tanara a decis sa iasa in oras cu un tip pe care l-a cunoscut pe Tinder, o aplicatie pentru cei care vor relatii pasagere. Pentru Kaylee, aceasta a fost a treia intalnire cu tipul cunoscut pe Tinder si probabil si ultima. Ea si-a povestit patania pe Youtube. Dupa ce s-au intalnit in parc si au baut ceva, barbatul s-a oferit s-o duca la locul lui de munca, scrie Daily Mail, citat de Click Doi adolescenti au decis sa fure motocicleta unei familii dintr-un complex rezidential din Vancouver. Imediat dupa ce adolescentii transformati in hoti au observat apelul familiei pagubite, scris in mediul online, cei doi au decis sa le inapoieze bunul furat si nu oricum ci alaturi de un bilet de iertare. "Cativa netrebnici le-a furat copiilor iubitului meu o motocicleta din complexul unde stam. Am vazut ca a disparut de dimineata si avea lacatul spart. De curand am cumparat motocicleta si am reparat-o pentru ca ei sa poata invata. Era veche, dar era perfecta pentru copii", se arata in mesajul postat de Mel Flesher, pagubita, noteaza Stirile ProTv. CODocumentary, care va fi lansat in curand, va incerca sa sintetizeze intreaga istorie de 15 ani a popularei francize Call of Duty. Nu trece un an fara un nou joc Call of Duty, acesta este si motivul pentru care fanii seriei s-ar putea deja sa fi trecut de mult timp de varsta adolescentei. La inceput, nu a crezut nimeni ca cei de la Activision vor reusi sa scoata o serie dintr-un titlu lansat in 2003, dar se pare ca orice este posibil atunci cand banii nu sunt o problema. O mare parte din meritul francizei are legatura cu contractarea a nu mai putin de trei studiouri pentru realizarea alternativa a viitoarelor titluri, scrie Playtech. . Un dispozitiv minuscul ce ar putea fi amplasat sub piele ar putea reprezenta o inovatie privind tratarea ranilor si regenerarea tesuturilor imbatranite. Un dispozitiv inedit care poate reprograma celulele pielii ar putea reprezenta o inovatie in ceea ce priveste vindecarea ranilor si a tesutului imbatranit, informeaza The Guardian. Noua tehnica denumita ,,nanotransfection'' are la baza un dispozitiv ce este amplasat pe suprafata pielii unui organism viu. Un camp electric puternic este aplicat de-a lungul dispozitivului ce ii permite sa transmita gene catre celulele pielii aflate sub el, transformandu-le intr-un tip nou de celule, arata descopera.ro. Specialistii din industria cosmeticelor nu mai stiu ce sa inventeze. Dupa paietele pentru vagin, menite sa faca viata sexuala "mai placuta si amuzanta", machiajul vaginal castiga tot mai multe adepte in lumea vedetelor. Un brand scandinav tocmai a lansat o gama de produse numai bune "sa lumineze, sa hidrateze si sa calmeze" vulva. In spatele acestei noi tendinte se afla, cum altfel?, surorile Kardashian. In luna martie, Khloe dezvaluia ca foloseste un ruj hidradant pentru a-si ingriji zona intima, iar anul trecut, in decembrie, Kim se declara un mare fan al acestor cosmeticale, potrivit Click.