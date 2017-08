Faze tari: S-au lansat casele cu palnie; In acest oras o strada este mai ieftina decat o casa; Camionul electric de la Tesla se va putea conduce singur

Acoperisurile rasturnate sunt o solutie ideala pentru arhitectura caselor din lumea a treia si pentru comunitatile de nomazi. Casa cu palnie este un proiect realizat de arhitectii iranieni de la BMDesign Studios si a fost gandit pentru zonele secetoase ale planetei. Partea concava a acoperisului are 923 de metri patrati si poate colecta 28,75 de metri cubi de apa, impiedicand apoi lichidul sa se evapore. Datorita formei ciudate, "chiuveta" montata pe casa asigura o umbra prietenoasa si mentinerea unei temperaturi bune in interiorul locuintei. Arhitectii spera ca acest model de case sa colecteze in urmatorii ani peste 60% din cantitatea de precipitatii cazuta in regiune, informeaza Click Piata imobiliara si-a revenit dupa criza din 2008, iar preturile au inceput sa creasca, din nou, in majoritatea tarilor de pe glob. Este bine stiut faptul ca San Francisco este unul dintre cele mai scumpe orase cand vine vorba de imobiliare. De obiecei, o casa in acest oras costa mai mult de 1 milion de dolari, informeaza Business Magazin. Totusi se pare ca o strada costa mult mai putin. Tina Lam si Miachael Cheng au cumparat Presidio Terrace, o strada privata dintr-un cartier bogat din San Francisco, pentru doar 90.000 de dolari in urma unei licitatii ce a avut loc in aprilie 2015. Licitatia a avut loc dupa ce Asociatia Presidio Terrace, cea care detinea si administra aria comuna (trotuarele, strada), inca din 1905, nu a platit taxele anuale de proprietare. Taxa respectiva era mai mica de 14 dolari pe an, potrivit descopera.ro Camionul electric Tesla ar trebui sa se lanseze anul acesta, iar cele mai noi informatii vorbesc despre functii autonome. Elon Musk a dat mici indicii de-a lungul timpului cu privire la aparitia unui camion electric marca Tesla si suntem mai aproape ca niciodata de dezvaluirea din toamna a acestuia. Noi informatii arata ca viitorul camion al companiei lui Musk nu va fi doar electric, ci si autonom. Cei de la Reuters, citati si de theverge.com, au avut ocazia sa vada un schimb de email-uri intre Tesla si autoritatea rutiera din Nevada, unde se discuta despre potentiale teste pe sosea, in care sa se vada capacitatile autonome ale camionului. Informatiile arata ca Tesla are dorinta de a crea camioane electrice autonome care pot merge in convoaie, acestea fiind deschise si de un camion cu sofer, scrie Playtech Gafa colosala in cadrul unei emisiuni de stiri cu o audienta de peste 3,8 milioane de telespectatori. In timpul jurnalului, un videoclip pornografic a fost difuzat din greseala pe post, marti seara, materialul ruland pe un ecran aflat in spatele stiristei. Un filmulet pentru adulti a fost rulat in spatele prezentatoarei de stiri, fara ca ea sa banuiasca vreo secunda. Celebrul post BBC a facut o gafa colosala, telespectatorii, deloc putini, minunandu-se de imaginile pe care le vedeau in timp ce tanara relata o stire despre crichet. Incidentul a avut loc in timpul emisiunii de stiri "News At Ten", prezentata de Sophie Raworth. Astfel de situatii jenante se pot intampla oricarui post, chiar si unuia dintre cele mai cunoscute si respectate televiziuni. Materialul pornografic prezinta o femeie care se dezbraca de bluza, urmand sa dea jos si sutienul, ramanand in sanii goi, conform Click O noua tara africana s-a alaturat cursei pentru cucerirea spatiului. Primul satelit din Ghana a fost lansat catre Statia Spatiala Internationala. Cu ajutorul companiei Space X, Ghana s-a alaturat cursei pentru cucerirea spatiului, lansandu-si primul satelit pe orbita, informeaza Futurism. ,"Satelitul va indeplini doua misiuni. Camera de la bord va monitoriza zona coastei din Ghana. Iar al doilea scop este cel educational, dorim sa-l utilizam pentru a integra tehnologia satelitilor in curiculum din licee,'' a declarat managerul proiectului, Richard Damoah. Reusita este o dovada a puterii de democratizare pe care o exercita o companie privata precum Space X. Conform directorului Forului Economic Mondial din Africa, Nigeria, Kenya, Etiopia si Africa de Sud sunt printre natiunile care detin agentii spatiale si intentioneaza sa lanseze sateliti in spatiu in urmatorii ani, noteaza descopera.ro