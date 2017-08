Faze tari: Uite ce fac ei la serviciu; Cea mai apropiata stea asemanatoare soarelui nostru poate avea planete cu viata; Papagalul a prins hotul

Firma American Funding Group, din New Jersey, a fost data in judecata de fostul director de Resurse Umane care isi acuza colegii de hartuire sexuala, betii la serviciu si petreceri deocheate. Pe lista de plangeri figureaza chefuri cu stripteuze pitice, cheltuieli nefiresti (n.r. implanturi mamare pentru secretare, papusi gonflabile, vibratoare si genti Gucci de 4.000 de dolari). Trebuie mentionat ca firma care joaca la bursa si plaseaza fonduri de investitii isi plateste angajatii cu minimum 100.000 de dolari pe an si le ofera prime de peste 150.000 de dolari pe an, noteaza Click. Noi dovezi au scos la iveala ca cea mai apropiata stea asemanatoare soarelui nostru are patru planete de dimensiunea Terrei, iar doua dintre acestea pot fi habitabile. Tau Ceti este o pitica galbena care se gaseste la doar 12 ani lumina de Terra, iar proximitatea si luminozitatea sa dau sperante in ceea ce priveste descoperirea vietii extraterestre, relateaza Science Alert. Noi progrese in tehnologie i-au permis echipei de cercetare condusa de Fabo Feng de la Universitatea Hertfordshire sa observe cu detaliu mai mare cele patru lumi care orbiteaza steaua Tau Ceti, scrie descopera.ro. A fost cel mai simplu caz din istoria sectiei de politie din Gillingham, Kent, Marea Britanie. Hotul care a spart casa unor pensionari a fost prins si trimis dupa bare dupa ce papagalul african Rocky le-a servit anchetatorilor o proba ADN apartinang infractorului. Poveste demna de romanele Agathei Christie (1890-1976)! Hotul Vitalii Kiseliov, de 37 de ani, pandea de mai multe zile casa pensionarilor Peter Rowing, de 72 de ani, a sotiei acestuia Trudy, de 70 de ani, din Gillingham, Kent. A dat spargerea dupa miezul noptii, in iunie, cand batranii dormeau, informeaza Click. Ce e facut din zahar, poate transporta patru oameni si prinde 80 de kilometri la ora? Un automobil biodegradabil ai carui inventatori spun ca acesta ar putea fi urmatorul pas in materie de masini prietenoase cu mediul. Masina electrica usoara creata de studenti olandezi e realizata din rasina obtinuta din sfecla de zahar si acoperita cu foi de in cultivat in Olanda. "Doar rotile si sistemul de suspensie nu sunt materiale bio", a declarat Yanic van Riel, unul dintre constructorii din echipa TU/Ecomotive de la Universitatea de Tehnologie din Eindhoven, informeaza descopera.ro , care citeaza Rador.Daca unele costumatii s-au facut remarcate prin bijuterii scumpe, precum cele folosite de Cersei si Daenerys, costumele unor personaje au fost formate din produse achizitionate din magazinele Ikea. Chiar pelerinele membrilor Garzii de Noapte (Night Watch) sunt covoare Ikea, dupa cum a marturisit Michele Capton in timpul unei prezentari la muzeul Getty din Los Angeles. Covoarele au fost taiate, colorate apoi distruse partial pentru a arata ca niste haine medievale reale, precizeaza Digi 24