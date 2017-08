Faze tari: In acest orasel, fetele devin baieti la varsta de 12 ani; Accidente atat de bizare incat putini au vazut vreodata; In familia asta toti isi schimba sexul

Un fenomen unic si bizar se petrece intr-un orasel din Republica Dominicana. Multi copii care se nasc fete, devin baieti (din punct de vedere biologic) pe la varsta adolescentei. Nici medicii nu cunosc o explicatie pentru acest fenomen. Oraselul Salinas a ajuns cunoscut in intreaga lume prin cazurile bizare in care unii copii isi schimba sexul (involuntar) pe masura ce se maturizeaza. Conform jurnalistilor de la The Telegraph, Johnny este baiat din punct de vedere biologic, dar cand s-a nascut a fost fata. Abia cand a ajuns la pubertate i-au crescut organele reproducatoare masculine, anunta Click. Cafeneaua unde barbatii trebuie sa plateasca cu 18% mai mult decat femeile pentru a compensa diferentele de salarii din societate. Handsome Her se numeste cafeneaua din Melbourne, Australia, unde barbatii platesc mai mult decat femeile pentru acelasi produs pentru a acoperi diferentele de remunerare dintre sexe, informeaza Business Magazin. Aceasta crestere de pret are loc o singura saptamana pe luna si se pare ca barbatii nu sunt obligati sa plateasca in plus daca nu vor. "Daca barbatii nu sunt confortabili cu faptul ca trebuie sa plateasca mai mult atunci noi nu-i vom da afara", spune Alexandra OBrien, co-proprietara localului, citata de site-ul descopera.ro. Seria de accidente bizare nu se sarseste niciodata. Din ce in ce mai multa lume a reclamat ca in viata de zi cu zi au loc foarte multe intamplari stranii. Fie ca este luni sau vineri 13, oamenii patesc din ce in ce mai multe accidente bizare pe care nu si le pot explica. Oricat s-ar gandi la o varianta prin care sa elucideze misterul, toti raman cu aceiasi intrebare: "Cum s-a intamplat?". Foarte putini oameni au reusit sa captureze momentul accidentului, dar si mai putini au facut publica rusinea prin care au trecut. Am reusit sa adunam peste 40 de oameni ghinionisti care la finalul unei astfel zile rasufla usurati si isi spun "niciodata nu am avut si eu noroc", arata EVZ Este cea mai nebuna familie din lume! Au luat-o razna! Nikki (30 de ani) si Louise Draven (31 de ani) s-au casatorit in ianuarie 2012, dupa ce si-au dat seama ca se potrivesc de minune. Ambii voiau sa-si schimbe sexul. Familia Draven, din Middlesborough, Marea Britanie, este unica in lume. Tatal a inceput tratamentul de schimbare de sex, se imbraca in femeie, isi face unghiile, merge la coafor si plange le cea mai mica emotie. La polul opus, mama Nikki a inceput sa isi ia in serios rolul de tata dupa ce copilul pe care l-a adus pe lume in 2013 i-a spus "da-da". Momentan se crede pan-sexuala (intre doua sexe), scrie Click Putini stiu cine este inventatorul jocului cunoscut la nivel mondial si motivul pentru care a fost inventat. Potrivit BBC, inventatorul Monopoly este Elizabeth Magie si aceasta s-ar fi trimis singura la puscarie daca ar fi aflat cat de influent a devenit jocul creat de ea. De ce? Deoarece jocul incurajeaza jucatorii sa sarbatoreasca anumite valori pe care Magie nu voia sa le promoveze. Magie s-a nascut in 1866 si a luptat pentru drepturile femielor si a creat un joc pentru a demonstra de ce capitalismul nu este bun. Ideea jocului a aparut dupa ce a citit cartea "Progress and Poverty" de Henry George, unde era mentionat dreptul fiecaruia de a folosi pamantul exact ca dreptul la aer curat, relateaza descopera.ro.