Faze tari: Primul porc mutant cu un cap, doua corpuri si 8 picioare; Luna va avea conexiune la internet in viitorul apropiat; Se anunta, din nou, sfarsitul lumii

Un caz nemaiintalnit a avut loc intr-o ferma din China, unde pentru cateva minute fermierul a tinut in mainile sale un mutant. Un porc cu doua corpuri si 8 membre a murit la cateva dupa ce a fost fatat. Fermierul Gao Baiqi, cel care detinea scroafa a declarat ca a inlemnit la vederea creaturii, spunand ca nu a mai auzit niciodata de asa ceva. Acesta a fost de-a dreptul socat cand a vazut mutantul care parea sa fie format din gemeni paraziti. Gao detine o mica ferma in orasul Linyi din provincia estica Chandong si a continuat spunand ca a gasit porcul impreuna cu restul animalelor abia fatate, relateaza Click. Luna are nevoie de o conexiune la internet, iar cercetatorii fac eforturi pentru a reusi o asemenea fapta. Cu toate ca ar parea o misiune destul de dificila si complexa, incercarea de a aduce internet pe Luna ar putea fi mult mai usoara decat atat. Un startup cunoscut ca Part Time Scientists a detaliat un plan de a aduce conectivitate LTE pe suprafata Lunii, oferind posibilitatea ca roverele companiei sa comunice cu echipa de pe Pamant folosind altceva decat sistemele de comunicatii ale planetei, economisind astfel atat timp, cat si bani. Procesul ar trebui sa aiba loc anul viitor si va fi posibil, intr-o mare masura, datorita rachetei Falcon 9 de la Space X, anunta Playtech Daca sunteti adepti au teoriilor conspiratiei, nu va faceti planuri pentru luna saptembrie si nici pentru tot anul 2018. De ce? Pentru ca, potrivit celor pasionati de astfel de scenarii, pana atunci Pamantul nu va mai exista, acesta urmand sa dispara chiar luna viitoare. Cum ar trebui sa vina, din nou, "Apocalipsa"? Totul se reduce la o planeta mitica, denumita Planeta X sau Nibiru. Ani la rand unii oameni au crezut ca aceasta structura extraterestra se va ciocni cu Pamantul si va aduce sfarsitul lumii scrie Gandul, citat de site-ul descopera.ro Briar March, autoarea scurtului documentar ''The Coffin Club'', spune povestea unor oameni de varsta a treia care isi construiesc si isi decoreaza singuri sicrie "low cost". "Mereu mi-a fost teama de batranete si de cele mai multe ori nu m-am simtit in largul meu la inmormantari asa ca atunci cand am auzit de Kiwi Coffin Club mi-a starnit imediat interesul si am vrut sa-i cunosc pe acesti oameni", povesteste March, citata de Digi 24 Mare e gradina lui Dumnezeu! Si in Denver, Colorado, multi dintre cei care au sarit gardul au acumpropria lor biserica. Steve Berke, un absolvent al Universitatii Yale, a inaugurat prima catedrala a Bisericii Internationale a Cannabisului si slujeste pentru cei care vin cu jointuri. Steve Berke a primit in dar de la parintii lui care aveau o agentie imobiliara o cladire care timp de 113 ani a fost biserica. Initial a vrut sa o demoleze si sa ridice un bloc, insa i-a venit o alta idee: a infiintat Biserica Internationala a Marijuanei si s-a trezit peste noapte inundat de adepti, potrivit Click.