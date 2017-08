Faze tari: O studenta a supravietuit singura o luna in salbaticie, dupa ce s-a ratacit; SpaceX a lansat un supercomputer in spatiu, alaturi de inghetata si bomboane pentru astronautii de pe Statia Spatiala Internationala; Prajitura veche de-un secol iti arata ca nu doar fast food-ul e etern

O tanara studenta la medicina din Statele Unite s-a ratacit in salbaticie si a fost gasita abia dupa o luna. Cand s-a intors la familia sa, fata era mai slaba cu 22 de kilograme si avea corpul acoperit de muscaturi si zgarieturi. Lisa Theris (25 de ani) a supravietuit timp de o luna in salbaticie hranindu-se cu fructe de padure si ciuperci salbatice dupa ce s-a ratacit intr-o padure extrem de deasa din Midland, Alabama (SUA), dupa cum mentioneaza Daily Mail. Neavand incaltaminte si imbracaminte adecvate pentru o astfel de experienta dura si fara adapost sau telefon mobil, Lisa a reusit in mod miraculos sa ajunga la marginea padurii, la sosea, unde a fost observata de o soferita. Seriful Raymond Rodgers, care s-a ocupat de cazul fetei, a declarat ca Lisa a fost gasita de o femeie care trecea intamplator cu masina prin locul unde si-a facut aparitia studenta. Femeia observase "ceva care se misca in tufisuri": "Ne-a sunat si ne-a spus ca a localizat persoana disparuta. In cele din urma, tanara domnisoara a fost gasita si era in viata". Fata a fost gasita intr-o stare precara, deshidratata si avand numai muscaturi si intepaturi de insecte pe piele si zgarieturi de la vegetatie, scrie Click O capsula a companiei condusa de Elon Musk, SpaceX, a transportat pe Statia Spatiala Internationala, diferite materiale pentru studii stiintifice si dulciuri pentru astronauti, dar cel mai important, a transportat un supercomputer. In total, nava, propulsata de o racheta reutilizabila de tipul Falcon 9 a avut o incarcatura de aproape 3.000 de kilograme si asa cum s-a intamplat si cu alte ocazii, partile reutilizabile ale rachetei au aterizat inapoi la Cape Canaveral, de unde a si fost lansata, scrie Daily Mail. Nava a decolat luni si va ajunge miercuri pe Statia Spatiala Internationala. Lansarea a fost un succes, bucurandu-se de vreme buna, dupa cum mentioneaza si Dan Hartman, manager NASA in cadrul programului statiei spatiale: "vreme superba, lansare spectaculoasa", potrivit Descopera Prajitura cu fructe este cunoscuta pentru rezistenta in timp, iar un exemplar gasit in Antarctica intareste toate teoriile despre aceasta. Renumita pentru rezistenta, o prajitura cu fructe aproape perfecta a fost descoperita intr-unul dintre cele mai neprielnice locuri din lume, Antarctica. Cei de la Antarctic Heritage Trust, din Noua Zeelanda, au descoperit desertul vechi de mai bine de un secol in cea mai veche cladire de pe continentul inghetat, o cabana de la Cape Adare. Prajitura era invelita in hartie si in resturi ale unei cutii, iar cei de la trust spun ca aceasta este in conditie excelenta, aratand si mirosind aproape comestibil. Cel mai probabil, exploratorul britanic Robert Falcon Scott a adus prajitura aici, aceasta fiind produsa de Huntley & Palmers. Acesta ar fi venit cu prajitura in timpul expeditiei Terra Nova, din 1910 - 1913. Echipa expeditiei a facut un popas la cabana de la Cape Adare, aceasta fiind construita de echipa lui Carsten Borchgrevink in 1899, si au lasat prajitura in urma, noteaza Playtech Un grup de britanici a dat lovitura furand un bancomat, insa nu oricum. Tinerii au inovat metoda furtului si au facut-o greu de egalat, dat fiind faptul ca nu oricine se gandeste sau are resurse pentru a apela la un escavator pentru a le usura munca. Tinerii din Marea Britanie si-au ales ca tinta un bancomat din zidul unui supermarket. Acestia au folosit mai multe echipamente pentru a-si duce la bun sfarsit planul gandit in cel mai mic detaliu, insa piesa de rezistenta a fost escavatorul. Acestia au doborat peretii care inconjurau ATM-ul dintr-o miscare. Dupa ce au daramat peretii si au scos bancomatul, tinerii s-au facut nevazuti. Canjd au ajuns autoritatile la fata locului au vazut un morman de praf si bucati din perete. Escavatorul, despre care se crede ca si el a fost furat, a fost fasit abandonat la cateva zile de la infractiune. Autoritatile au demarat o ancheta si incearca sa descopere infractorii, iar pana acum nu au dezvaluit cati bani se aflau in bancomat, conform Click NASA a folosit o multime de rachete impresionante de-a lungul timpului, iar drumul spre Marte ar putea fi si mai interesant. De-a lungul anilor, inginerii au dezvoltat diverse rachete care au ramas in memoria colectiva datorita performantelor, cum ar fi Saturn V, care i-a trimis pe oameni pe Luna. Cu toate acestea, toate rachetele de pana acum au folosit motoare clasice. Pe masura ce NASA tinteste tot mai departe, repare interesul intr-un sistem de propulsie nucleara, iar agentia a lansat un parteneriat cu BWXT Nuclear Energy pentru a crea un astfel de motor. Motoarele atomice au fost in atentia NASA inca din anii 1950, iar conceptul NERVA (Nuclear Engine for Rocket Vehicle oferea o multime de imbunatatiri fata de rachetele clasice, chimice. Acesta folosea un reactor nuclear pentru a incalzi hidrogenul lichid, care se dilata si produce propulsia. Motorul atomic era de doua ori mai eficient decat motoarele clasice de la acea vreme si oferea si viteze mai mari. Astfel, un zbor care ar dura 8-9 luni in mod clasic, ar dura chiar 3-4 luni cu un motor atomic, informeaza Playtech