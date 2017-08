Faze tari: ​Oamenii inteligenti prezinta un risc mai mare sa pice examenul auto; Au facut sex oral in biserica si au scapat nepedepsiti; 15 adolescenti s-au ales cu rabie dupa ce au facut sex cu un magar

Blasfemie! Actorul porno Kim Holland si o blonda debutanta in industria XXX au reusit sa indigneze intreaga planeta dupa ce au facut sex in confesionalul Bisericii Sf. Iosif, din Tilburg, Olanda. Cu siguranta, pentru ei nu mai exista loc in Rai. In urma cu doar cateva saptamani, pe site-ul porno detinut de armasarul XXX Kim Holland a aparut un film socant. Un cuplu intra in Biserica Sf. Iosif, aprindea lumanari la vii si la morti, se ruga la icoane, pentru ca mai apoi... sa inceapa sa se pipaie, informeaza Click Roverul Curiosity detinut de NASA a suprins cele mai clare imagini cu miscarea norilor pe cerul martian. In noile secvente inregistrare de Curiosity pot fi observati nori cu aspect fibros asemanatori formatiunilor cirrus de pe Pamant. Desi miscarea norilor de pe cerul martian a fost observata anterior de catre Curiosity sau alte misiuni NASA pe Planeta Rosie, agentia spatiala sustine ca acestea sunt cele mai clare imagini cu fenomenul, noteaza Mail Online, citat de site-ul descopera.ro. In jur de 15 adolescenti s-au imbolnavit de rabie dupa ce ar fi intretinut relatii sexuale cu un magar. Cazul scandalos a fost inregistrat intr-un sat din Maroc, iar acum, baietii sunt tratati la spital pentru a nu raspandi infectia. Stirea care a circulat in mass-media din Maroc le-a provocat familiilor si apropiatilor adolescentilor mult disconfort, iar unii dintre ei au fost dusi la unitati medicale din afara localitatii de origine pentru a evita rusinea, dupa cum mentioneaza Daily Star, citat de Click Daca ai vazut deja episodul 6 din Game of Thrones, aparut acum cateva ore pe internet, poate ca e timpul sa-ti faci si o pelerina pe care sa o porti cand apare urmatorul episod. Daca vrei sa te pregatesti din timp pentru Halloween, sau daca vrei doar sa-ti faci o pelerina asa cum au personajele din Game of Thrones, nu trebuie sa iti bati prea mult capul cu recuzita. Tot ce trebuie sa faci este sa-ti cumperi un covor, potrivit Playtech Oamenii care au obtinut o diploma de licenta sau de studii superioare sunt mai expusi riscului de a pica in repetate randuri testele auto pentru obtinerea permisului de conducere decat cei fara o educatie superioara, arata un nou studiu al cercetatorilor britanici. Insurers Privilege DriveXpert a coordonat o analiza a 1.564 de persoane cu permis auto de Marea Britanie, iar concluziile au aratat ca 59% dintre cei care nu au niciun fel de calificare profesionala au trecut testele din prima, procentul scazand pana la 51% la cei cu pregatire post-universitara, scrie descopera.ro , care citeaza Gandul.