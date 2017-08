Faze tari: Asa arata femeia perfecta; O noua descoperire in premiera scoate la iveala detalii esentiale despre gaurile negre; Un nou scanner iti spune daca ti-ai cumparat adidasi contrafacuti

Din cele mai vechi timpuri, omul a fost obsedat de perfectiune! Dupa ce au studiat peste 100.000 de femei si au intrebat mai bine de jumatate de milion de barbati de pe cinci continente, cercetatorii britanici au gasit formula femeii perfecte. Studiile au aratat ca pometii lui Kate Moss (43 de ani) formeaza "unghiul frumusetii" si sunt un reper inclusiv in chirurgia estetica. Scarlett Johansson (32 de ani) are cea mai atragatoare coafura si cea mai apreciata talie. Sanii actritei si fotomodelului britanic Kelly Brook (37 de ani) sunt in topul preferintelor pentru ca si-au pastrat rotunjimea naturala. Ochii vaporosi ai lui Anne Hathaway (34 de ani) sunt hipnotici datorita dimensiunilor si pentru ca sunt incadrati de un chip in forma de inima. Picioarele lui Cameron Diaz, lungi de 77 de centimetri, sunt in continuare considerate cele mai frumoase din lume, noteaza Click Astronomii care au folosit Owens Valley Radio Observatory (OVRO) al Caltech au gasit dovezi al existentei unui sistem de "lentile" in spatiu, in care o mare aglomerare de stele reflecta o galaxie care contine o gaura neagra supermasiva. Aceasta descoperire reprezinta cea mai buna observare a gazului fierbinte care este emanat de gaurile negre. "Stiam de existenta acestei mase de material care erau emanate de-a lungul jeturilor gaurilor negre, stiam si ca acestea se deplasau aproape cu viteza luminii, dar nu stiam multe lucruri despre structura lor interna sau cum luau nastere", precizeaza Harish Vedantham, autorul celor doua studii publicate in The Astrophysical Journal si cercetator la Caltech Millikan. Multe gauri supermasive din centrul galaxiilor emana jeturi de gaz care traverseaza cu viteza luminii. Gravitatia gaurilor negre trage materialul catre ele, dar o parte din acesta scapa fortei gravitationale. Aceste jeturi rezultate sunt active timp de 1-10 milioane de ani, potrivit Descopera Daca vrei sa fii sigur ca ai adidasi originali, sau ca geanta pe care vrei sa i-o faci cadou iubitei nu e fake, un nou scanner te poate ajuta cu depistarea falsurilor. Sunt destule persoane care pot face diferenta intre un fals si un produs autentic, dar asta nu e o aptitudine la indemana oricui. In plus, unele falsuri au devenit atat de bune incat trebuie sa fii atent chiar si la cele mai mici detalii pentru a descoperi diferentele. Din fericire, inteligenta artificiala te poate ajuta. Un nou sistem de invatare automatizata creat de cercetatorii de la New York University are capacitatea de a diferentia intre produse autentice si contrafacute, analizand caracteristici microscopice, invizibile cu ochiul liber. "Am creat Entrupy ca o platforma scalabila si versatila ca raspuns la numarul tot mai mare de produse false de pe piata", spune Vidyuth Srinivasa, cofondator al companiei care comercializeaza tehnologia, informeaza Playtech Incepand din 21 august, clopotul celebrului Big Ben din Londra nu va mai bate, iar asta pentru urmatorii patru ani, timp in care faimosul turn cu ceas al Parlamentului britanic va fi reconditionat. Chiar daca ciocanele care actioneaza in fiecare ora clopotul vor fi detasate de mecanism, acesta va continua sa fie actionat la evenimentele importante, precum intrarea in Anul Nou: "Lucrarile de renovare vor proteja ceasul pe termen lung si vor contribui si la conservarea cladirii care il adaposteste", a declarat Steve Jaggs, citat de Reuters. Celebrul ceas Big Ben, situat pe malul Tamisei, este inclus in patrimoniul cultural si reprezinta una dintre principalele atractii turistice ale Londrei. Ultima data, turistii vor auzi orologiul Big Ben-ului lunea viitoare, dupa care fiecare piesa a ceasului va fi demontata, curatata si reparata, acolo unde e cazul, rama din fonta va fi inlocuita, iar limbile vor fi reconditionate, scrie Gandul. Cladirea, despre care se crede ca este una dintre cele mai fotografiate din lume, va fi in continuare functionala, iar ceasul va arata ora exacta cu ajutorul unui motor electric, implementat pana cand mecanismul original va fi repus in functiune, scrie Descopera Noi cercetari arata ca tehnologia Wi-Fi ar putea deveni mult mai rapida, datorita unui nou tip de transfer de date. Cercetatorii care au lucrat la proiect au reusit sa trimita semnale video cu viteza de 50 Gb/s, folosind terahertz in locul microundelor clasice. In comparatie, majoritatea retelelor Wi-Fi opereaza la o viteza de cel mult 500 MB/s. Daca succesul experimentului continua, ar putea ajuta la crearea unui nou tip de streaming de viteza mare. Daniel Mittleman, profesor la Brown University School of Engineering, spune ca "am aratat ca putem transmite date pe unde terahertz la viteze foarte mari si cu rate foarte mici de eroare". Acesta spune ca este prima oara cand un sistem terahertz multiplex a fost caracterizat cu date reale, iar rezultatele arata ca modul de lucru poate fi viabil pentru crearea unor retele wireless terahertz, in viitor. Testul a presupus ca doua transmisiuni HD live sa fie codate in doua unde terahertz de frecvente diferite, care apoi au fost unite, conform Playtech