Faze Tari: Barbatul asta a doborat 600 de recorduri;  Un tanar isi vinde bolidul de lux cu 20 de lire. Care este conditia; Primul material robotic moale ce are capacitatea de a se vindeca singur

. O batrana din Canada, care si-a pierdut inelul de logodna in urma cu 13 ani, pe cand muncea in gradina, il poarta din nou cu mandrie. I l-a gasit nora ei intr-un morcov, cu o forma mai ciudata. Femeia a vrut initial sa arunce morcovul, insa pana la urma l-a pus in cos si l-a spalat. Atunci a descoperit surpriza. Radacina a crescut in interiorul inelului si astfel morcovul a ajuns sa-l inglobeze. Pensionara in varsta de 84 de ani spune ca i-a ascuns sotului ei intamplarea nefericita ca sa nu-l supere, scrie Stirile ProTv Este fenomenal! Ashrita Furman este sef de magazin in Queens, New York. Insa americanul are un scop unic in viata: acela de a dobori un record mondial in fiecare saptamana. Are 62 de ani si detine titlul Guinness de omul cu cele mai multe recorduri doborate. Pentru Ashrita Furman cuvantul "imposibil" nu exista in vocabular. "Am fost un fan Guinness inca din copilarie. Ma jucam cu ceilalti copii din cartier mergand pe monociclu, facand jonglerii cu bastoane sau echilibristica ore in sir cu sticle de lapte, bate de baseball si chiar masini de tuns iarba. Am stabilit primul record in 1979 si pana in prezent am doborat 630 de recorduri, multe dintre ele fiind detinute chiar de mine", a declarat omul-record. In prezent, Furman detine 207 titluri Guinness, inclusiv titlul care il mentioneaza ca fiind pamanteanul cu cele mai multe recorduri. El a inceput sa antreneze diferiti ambitiosi sa doboare recorduri, anunta Click Diferit de motoarele 3D folosite cu jocuri pentru PC si consola, un sistem AI creat de cercetatori ai Universitatii Stanfort si Intel poate genera imagini cu aspect aproape fotorealist, reprezentand insa scenarii complet inchipuite. Echipa condusa de un cercetator pe nume Qifeng Chen a alcatuit mai intai o baza de date cu peste 5000 poze obtinute de pe strazile oraselor germane, pe care a pus-o la dispozitia unui sistem computerizat instruit sa analizeze si sa "sparga" fiecare imagine in elementele constituente. Decupate si catalogate in functie de context si semnificatie, fragmentele de imagini sunt apoi combinate pentru a reda aproape orice scenariu inchipuit de persoana aflata in spatele tastaturii.Sistemul aflat la stadiul de prototip poate genera poze cu rezolutie de pana la 2MP, aspectul neclar tradand folosirea procedeelor de manipulare a imaginii, relateaza Go4it Un tanar din Marea Britanie isi vinde bolidul de lux pe nimica toata. Ed Bezzant isi vinde Porshe-ul Cayman cu suma de 20 de lire. Desi pare o gluma, in spatele ei se ascunde o adevarata afacere bine gandita. Ed Bezzant este un britanic ce lucreaza in domeniul imobiliar. Viata sa nu este deloc una modesta, dimpotriva, una lipsita de griji, acest lucru vazand-se pe contul sau de Instagram,acolo unde publica mereu poze cu obiecte si locuri extravagante. Tot pe Instagram a anuntat ca-si vinde masina luxoasa, un Porsche Cayman, ce valoreza aproximativ 42.000 de lire. Acesta nu cere pe ea decat 20 de lire. Pare a fi o gluma, insa treaba este cat se poate de serioasa. Tanarul organizeaza o tombola cu 2.500 de bilete, la pretul de 20 de lire sterline, iar extragerea va avea loc in momentul in care se epuizeaza toate biletele. Ceea ce nu multi stiu este ca tanarul a ganit intreaga tombola in termeni de afacere. Cum un bilet costa 20 de lire, inmultit cu 2.500, cate bilete sunt puse spre vanzare, tanarul s-ar alege cu 50.000 de lire sterline, cu 8.000 mai mult decat valoreaza masina sa, noteaza Click Cercetatorii au reusit sa realizeze un nou tip de tesut robotic moale care se poate vindeca singur. Cercetatorii au realizat un brat robotic din tesut moale care se poate vindeca singur, informeaza Science News. Pentru a testa elasticitatea robotului, expertii au realizat trei taieturi cu un scalpel. Pentru a se putea vindeca, bratul robotic a fost amplasat intr-un cuptor cu o temperatura de 80 de grade Celsius. Dupa ce a fost scos din cuptor si adus la temperatura camerei, expertii au observat ca toate cele trei taieturi de pe bratul robotic au disparut. Dupa 24 de ore, robotul si-a recapatat in proportie de 98% elasticitatea si flexibilitatea. Inciziile au provocat ruperea legaturilor dintre cele doua materiale chimice care alcatuiesc materialul, furan si maleimida. Dupa expunerea la temperaturi inalte si racirea imediata, cele doua chimicale au reusit sa creeze din nou legaturi cu chimicalele din cealalta parte a inciziei, scrie descopera.ro