Faze tari: Prima centrala care absoarbe emisiile in loc sa le produca a devenit o realitate si poate revolutiona industria energetica; Aparitie luminoasa stranie pe cer, in Timisoara. Ce spun astronomii.; Una dintre cele mai mari ciudatenii ale Soarelui a fost (probabil) in sfarsit rezolvata

O centrala electrica din Hellishei'i, Islanda, nu doar ca nu produce emisii, ci si absoarbe. Centrala din Islanda produce doar o treime din energia unei termocentrale pe carbune obisnuite, dar reuseste sa absoarba si sa depoziteze sub pamant mai mult decat emite cu ajutorul unui perete de ventilatoare care absorb aerul, filtreaza dioxidul de carbon pe care il injecteaza in apa care apoi este pompat in pamant unde devine solid, potrivit descopera.ro. O camera video montata pe bordul unei masini a surprins imagini spectaculoase in Timisoara. Conform inregistrarii realizate in noaptea de marti spre miercuri, in imagini apare un obiect stralucitor ce lasa in urma o dara de lumina. Fenomenul dureaza doar cateva fractiuni de secunda. Reprezentantii Observatorului Astronomic din Timisoara spun insa ca ceea ce a surprins camera soferului nu poate fi prabusirea unui meteorit si nici o stea cazatoare, potrivit stirileprotv.ro. Un doctor pe nume Sergio Canavero a afirmat in 2015 ca e posibil sa realizezi un transplant de cap si pacientul sa traiasca. Primele informatii erau ca va realiza operatia pe un voluntar numit Valery Spiridonov, in decembrie 2017. Operatia ar fi trebuit sa implice un personal de 150 de medici, tehnicieni si asistente, ajungand la costuri imense de aproximativ 20 de milioane de dolari. Planul s-a schimbat putin. Primul pacient ar fi un chinez si operatia e amanata pentru inceputul anului 2018., potrivit Playtech.ro Viata Arianei Austin s-a schimbat radical dupa o noapte petrecuta intr-un club din Washington. Aici, americanca de 33 de ani si-a cunoscut actualul sot, pe Joel Makonnen. Tanara nu a stiut insa ca barbatul care o curta era de vita nobila. Se intampla acum 12 ani, cand Joel Makonner, un print etiopian, s-a apropiat de frumoasa Ariana si i-a spus "tu vei fi iubita mea". Cei doi s-au cuplat in aceea seara si de atunci sunt de nedespartit, potrivit Click O racheta lansata in 2014 a masurat razele X provenite de la Soare, iar masuratorile, analizate recent de un grup de cercetatori japonezi, au posibilitatea de a rezolva cea mai mare ciudatenie a stelei noastre: de ce suprafata Soarelui este mult mai rece ca atmosfera de deasupra (coroana)? Echipa de cercetatori condusa de Shin-nosuke Ishikawa, de la Agentia de Explorare Spatiala din Japonia, a analizat "nanoflacarile": mici explozii solare care elibereaza energie si plasma in coroana, potrivit descopera.ro.