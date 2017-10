Faze tari: Cassini a facut o descoperire majora despre inelele lui Saturn; A fost descoperita cea mai veche masina de jucarie din lume; Un baiat de 10 ani a supravietuit in mod miraculos dupa ce a cazut in Cascada Niagara

nele imense ale lui Saturn sunt tinute in aceasta forma de catre ''un grup'' de luni ale caror efecte gravitationale cumulative previn imprastierea particulelor care orbiteaza. Aceasta este doar una dintre descoperirile realizate de specialisti privind planeta, dupa analizarea informatiilor colectate in ultima etapa a misiunii Cassini. In urma patrunderii lui Cassini in atmosfera lui Saturn au fost colectate primele masuratori directe ale atmosferei superioare a planetei. Conform Mail Online, datele furnizate de instrumentele sondei sugereaza ca moleculele din inelele lui Saturn se propaga catre planeta sub forma unei ploi, anunta descopera.ro Un jucator la pacanele a semanat groaza dupa ce s-a enervat pentru ca pierduse cateva sute de lei si una dintre masini nu mai functiona corespunzator. A distrus trei aparate, apoi, omul a vrut sa isi verse furia si asupra angajatilor. La mijloc a fost prins si un client. Cand angajatii i-au reprosat ca el a stricat, de fapt, aparatul, omul si-a pierdut cumpatul, a pus mana pe un scaun si a inceput sa loveasca aparatele, potrivit Stirile ProTV Cea mai veche masina de jucarie, cu o varsta de cateva milenii, a fost scoasa la suprafata recent dintr-un sit arheologic de o echipa de cercetatori. E oarecum impropriu sa vorbim in cazul de fata despre o masina, asa ca i-am putea spune la fel de bine car de jucarie. Oricum ar fi, acesta a fost descoperit in Sogmatar, din Turcia, in interiorul unui sit arheologic. Sapaturile din oras au scos la iveala mai multe morminte, inclusiv mormantul unui copil, unde a fost gasit si mini-carul, relateaza PlayTech Copilul si-a pierdut echilibrul in timp ce se statea asezat pe o balustrada, pozand pentru mama sa, in fata acestei atractii turistice spectaculoase, in apropiere de Horseshoe Falls, cea mai mare dintre cele trei cascade care compun Cascada Niagara, potrivit Global News. Desi grav ranit la cap dupa o cadere de aproape 30 de metri, baiatul - un turist strain - a supravietuit, fiind stabilizat de echipele de interventie sosite la fata locului, anunta Agerpres Cetaceele (delfinii si balenele) traiesc in grupuri sociale, au relatii complexe, comunica unele cu altele si au chiar dialecte regionale, la fel ca societatile umane. Un studiu major a asociat complexitatea culturii si comportamentului cetaceelor cu dimensiunea creierului lor. Echipa a adunat informatii de la 90 de specii diferite de delfini si balene. Astfel, cercetatorii au gasit extrem de multe dovezi care confirma ca cetaceele au trasaturi complexe, similare cu cele gasite in cultura umana, scrie descopera.ro Tocilarul Jason Torres, din Hoboken, New Jersey, a simtit toata viata ca e o femeie intr-un corp de barbat. A inceput transformarea la 19 ani si a devenit in prezent papusa Barbie cu numele de scena Nikki Exotika. Pana la 20 de ani, Nikki a renuntat la penis, a facut trei operatii la nas, doua la sani si si-a micsorat marul lui Adam, potrivit Click!