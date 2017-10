Faze Tari: Miss Universe s-a despartit de iubit, deoarece acesta nu voia sa intretina relatii sexuale; Studiu: Cateii recurg la anumite expresii si miscari faciale pentru a le transmite un mesaj oamenilor; Cartierul rosu din Amsterdam este depasit! Primul bordel format exclusiv din papusi, in Germania

Un studiu publicat recent in revista Scientific Reports aduce inca o dovada legata de inteligenta extraordinara a cainilor. Cercetatorii spun ca ei isi controleaza mimica si recurg la anumite expresii si miscari faciale pentru a le transmite mesaje oamenilor. Urechile coborate, privirea galesa, poreclita "puppy eyes" si dezvelirea dintilor sunt doar cateva dintre acestea. Pentru a ajunge la aceste concluzii, cercetatorii au studiat 24 de caini de companie, de rase diferite, cu varste cuprinse intre un an si 12. Patrupedele au fost filmate stand in diverse pozitii fata de om si au constatat ca "muschii fetei lor se misca mai mult daca omul este atent", relateaza Stirile ProTV O castigatoare a titlului Miss Universe a fost nevoita sa se desparta de iubitul ei, un fost star din Liga americana de fotbal american (NFL), deoarece acesta refuza sa intretina relatii sexuale cu ea. Tim Tebow a refuzat sa faca acest lucru, deoarece el a afirmat in repetate randuri ca... se pastreaza pentru mariaj. Tim Tebow a avut o relatie de scurta durata cu Olivia Culpo, cea care in 2012 a fost numita cea mai frumoasa femeie din lume, castigand titlul de Miss Universe. Dupa o luna, insa, tanara de 23 de ani a decis sa puna punct. Motivul? Sportivul nu era interesat sa... intretina relatii sexuale cu ea. Asta desi afirma in repetate randuri ca este indragosit de ea."Ii trimitea scrisori de dragoste si biletele dragute, spunandu-i ca o iubeste. Ea a fost nevoita sa se desparta de el, caci nu mai putea cu "chestia asta cu sexul", a afirmat o sursa apropiata de fosta Miss Universe, potrivit publicatiei The New York Daily News, citata de Libertatea Oamenii de stiinta cred ca oamenii pot auzi atunci cand sunt declarati morti, deoarece constiinta lor continua sa functioneze chiar si dupa ce corpul inceteaza sa mai arate semne de viata. Afirmatia a fost facuta de Dr. Sam Parnia, directorul departamentului de cercetare de la Scoala de Medicina din New York City. Medicul si echipa sa au studiat persoanele care au suferit un stop cardiac, au murit din punct de vedere tehnic, dar, ulterior, dupa ample manevre de resuscitare, au fost readuse la viata. Unii dintre participantii la studiu spun ca puteau vedea lucrurile care se petreceau in jurul lor, chiar si dupa fusesera declarati morti. Aceste cazuri au fost verificate de personalul medical. Moartea este definita ca punctul in care inima nu mai bate si fluxul sangvin catre creier este intrerupt. "Din punct de vedere tehnic, asa se obtine timpul mortii, totul se bazeaza pe momentul in care inima se opreste. Odata ce se intampla acest lucru, sangele nu mai circula in creier, ceea ce inseamna ca functia acestuia stagneaza aproape instantaneu. Se pierd toate reflexele de la nivelul creierului, totul dispare", spune Dr. Sam Parnia. Cu toate acestea, anumite dovezi releva ca in creier se produce o izbucnire a energiei atunci cand cineva trege sa moara, scrie CSID Persoanele bilingve vorbesc mai bine o limba straina dupa ce au consumat o cantitate mica de alcool, arata un studiu realizat de cercetatorii de la trei universitati. Experimentul a fost realizat pe 50 de vorbitori nativi de limba germana care se aflau la studii in Olanda si care invatasera recent sa scrie, citeasca si vorbeasca limba olandeza. Acestora li s-a oferit fie cate o bautura alcoolica, fie una non-alcoolica, dupa care li s-a cerut sa poarte o conversatie de cateva minute in limba olandeza. Inregistrarile conversatiilor au fost ascultate de vorbitori nativi de olandeza, carora li s-a cerut sa evalueze cat de bine vorbesc studentii germani in limba olandeza, dar fara sa stie ca o parte dintre ei au consumat alcool. Astfel, cercetatorii de la Universitatea Liverpool, cei de la Universitatea Maastricht si cei de la King's College din Londra au descoperit ca pronuntia celor care consumasera alcool este mai buna decat a celorlalti. Participantilor la studiu li s-au dat cantitati de alcool in functie de greutatea corporala. De exemplu, un barbat de 70 de kilograme a primit o doza de alcool de 460 de mililitri, noteaza Stirile ProTV Germania este una dintre tarile care poseda o mare capacitate de inovatie, dar ultimul serviciu introdus aici a creat controverse in randul internautilor. In Dortmund a fost construitun bordel in care activeaza 11 papusi de silicon care au rolul de a satisface cele mai nebanuite dorinte ale clientilor care au astfel de fetisuri inedite. Prostituatele de plastic pot fi inchiriate pentru suma de 78 de euro pe ora, iar proprietara bordelului sustine ca o singura papusa poate avea pana la 12 clienti pe zi. Evelyn Schwartz este detinatoarea bordelului Bordoll, din Dortmund, unde activeaza papusile de silicon, de 30 de kilograme, care poarta nume si au caracteristici fizice diferite. Una dintre acestea este copia fidela a unui caracter dintr-un desen animat japonez si se afla in topul preferintelor clientilor. Papusile au inaltimi diferite si cupe diverse la sutien, iar doritorii o pot alege pe cea care se potriveste cel mai bine cu imaginea pe care o au in minte. Evelyn sustine ca barbati de toate varstele, ocupand pozitii diferite pe scara sociala ii trec pragul pentru a se bucura de senzatiile inedite. "Multi vin aici nu neaparat pentru ca au un fetish cu papusi, ci datorita faptului ca sunt foarte curiosi",explica ea. In mod surprinzator, Schwartz afirma ca sotiile celor care viziteaza bordelul nu sunt deloc geloase si nu reactioneza violent la pasiunea ciudata a partenerilor de viata, ci dau dovada de toleranta si rabdare. "Prefera sa astepte afara,in masina, in timp ce sotii lor intretin relatii sexuale cu papusa pentru ca o percep ca pe o simpla jucarie", adauga Schwartz, potrivit Click