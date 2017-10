Faze tari: Un roman transforma bustenii putreziti in opere de arta; Cel mai scump covrig din lume. Costa 1.000 de dolari si e cu branza si aur; Un zbor a fost anulat dupa ce o batrana a aruncat monede in motorul avionului

Sculpturile sale au starnit admiratia oamenilor din intreaga lume. Un sculptor roman a realizat cu ajutorul unui bustean si a unei drujbe o opera de arta uimitoare care se afla in prezent in Parcul Tineretului din Craiova. Sculptura denumita ''Apa'' a fost realizata dintr-un bustean pe jumatate putrezit. Conform odditycentral, Gabi Rizea si-a descoperit pasiunea pentru sculptura in urma cu trei ani si a salvat sute de busteni de arbori prin sculpturile sale. Fost silvicultor, Rizea a devenit sculptor din intamplare. Initial, opera sa din Parcul Tineretului trebuia sa se numeasca ''Galeata care curge,'' dar dupa ce a observat ca o mare parte din zona de mijloc a busteanului este putrezita, artistul a decis sa elimine cat de mult putea din ea. Astfel s-a ajuns la o galeata care pare ca pluteste in aer, relateaza descopera.ro 1.000 de dolari pentru un... covrig: atat cere o cafenea luxoasa din New York. De la 1 noiembrie, cafeneaua unui hotel din Times Square ofera o asemenea... "bijuterie" culinara. Are umplutura de crema din trufe, branza aleasa, goji si... jeleu de Riesling cu frunzulite de aur. Doritorii trebuie sa comande insa aceasta delicatesa cu 24 de ore in avans. Banii incasati din vanzarea "covrigului de aur" vor fi donati unei cantine sociale, anunta Stirile ProTV Cercetatorii elvetieni au creat un nou model de acoperis capabil sa genereze energie solara. Proiectul va ajuta cladirile rezidentiale de a produce mai multa energie decat folosesc. Acoperisul este alcatuit din mai multe straturi; unul interior de beton, care are un rol de fundatie in incalzire si racirea bobinelor si materialului izolator, care la randul lor sunt acoperite de alte straturi de beton. Celulele solare sunt apoi instalate pe structura, scrie Futurism. Prototipul are o inaltime de 7,5 metri si au o suprafata totala de 160 de metri patrati, avand o grosime de doar 3-12 centimetri, anunta descopera.ro Un zbor al companiei aeriene interne chineze Lucky Air a fost anulat dupa ce o pasagera a aruncat monede in motorul avionului pentru a avea noroc in timpul calatoriei, fiind vorba de al doilea incident survenit anul acesta, potrivit agentiei oficiale Xinhua citata vineri de EFE. Incidentul a avut loc joi pe aeroportul Anqing, din provincia orientala Anhui, cand batrana Fang, in varsta de 76 de ani, a aruncat monedele in timp ce se urca in avion cu destinatia Kunming, in centrul tarii. Personalul de zbor a vazut una dintre monede pe jos, sub motor, astfel incat a decis sa anuleze zborul si sa o plaseze pe Fang in custodia politiei, potrivit Digi24 Aproximativ 10% din gazele cu efect de sera de la nivel global sunt produse de crustacee. Planurile de extindere a fermelor acvatice ar putea avea un efect puternic asupra schimbarilor climatice, avertizeaza specialistii in climatologie, dupa ce un studiu a dezvaluit ca flatulentele crustaceelor din adancuri produc 10% din gazele cu efect de incalzire globala din Marea Baltica. Un studiu publicat in Scientific Reports sugereaza ca scoicile, midiile si stridiile produc 10% din metanul si gazele azotoase din Marea Baltica fiind un rezultat al digestiei. Euractiv relateaza ca cercetatorii au avertizat ca aceste crustacee ''ar putea juca un rol important in producerea gazelor cu efect de sera''. Metanul si gazele de oxid de azot au un potential mult mai ridicat sa provoace schimbari climatice decat dioxidul de carbon, astfel ca in apele cu un continut redus de crustacee s-au inregistrat cantitati mai mici de metan, scrie descopera.ro Jessica isi fotografiaza picioarele dupa cum ii cere fiecare client, cu unghiile date cu oja, impodobite cu bijuterii sau incaltate. Castiga 72.523 dolari pe an, sau 6.043 de dolari (23.598 de lei) pe luna, pentru pozele picioarelor. Femeia recunoaste ca, la inceput, a fost socata cand a vazut cat de multe cereri are din partea unor indivizi obsedati de picioare, noteaza Click!