Faze tari: NASA a descoperit un sistem in care planetele sunt inca in formare; Descoperire paleontologica uimitoare: una dintre cele mai bine conservate fosile de Tyrannosaur a fost excavata din sud-vestul Statelor Unite

Cercetatori de la NASA au explorat posibilele cai prin care se formeaza o planeta, prin studierea sistemelor de inele populate cu resturi. Acele inele exterioare luminoase si subtiri, alcatuite din corpuri asemanatoare unei comete, variaza in functie de compozitie si temperaturi. Cercetatorii au observat formarea unei posibile planete in trei dintre aceste inele inguste, dar dense, in timp ce se imbinau intre ele pe marginea sistemelor stelare, potrivit Playtech Vestigiile, vechi de aproximativ 76 de milioane de ani, au fost trimise la Muzeul de Istorie Naturala din Utah, unde vor fi studiate in detaliu. Fosilele apartin unei specii din genul Tyrannosaur numita "Teratophoneus curriei", unele dintre cele mai feroce animale care au trait in nordul Americii in perioada Cretacicului Tarziu, acum 90-66 de milioane de ani, potrivit descopera.ro Impresionat de fotografia in care Simona Halep imbaratiseaza buchetul de trandafiri in forma numarului 1, artistul a decis sa imortalizeze momentul prin prisma unei statui. Statuia, care o infatiseaza pe Simona Halep, are 2 metri si este realizata din beton armat, cantarind peste 200 de kg, potrivit stirileprotv.ro. Alfabetul roman actual este bazat pe alfabetul latin. Pana in anii '60 ai secolului XIX, in spatiul romanesc se folosea alfabetul chirilic. Din 1860 si pana in 1982 a inclus 27 de litere. Odata cu aparitia primului Dictionar ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM), in 1982, grafia romana s-a imbogatit cu literele q, w, y ca urmare a aparitiei mai multor neologisme care incepeau cu aceste litere. Acestea sunt considerate de catre lingvisti litere "aparte" deoarece sunt folosite numai in neologisme si nume proprii straine, potrivit descopera.ro O scrisoare netrimisa si recuperata de la un pasager de pe Titanic a fost adjudecata la licitatia casei Henry Aldridge & Son pentru suma record de 166.000 de dolari. Pretul de vanzare pentru document, care se crede ca este unul dintre ultimele mesaje scrise inainte ca vasul sa se izbeasca de aisberg si sa se scufunde in Atlantic, a depasit asteptarile, potrivit stirileprotv.ro.