Faze tari: Misiunea MAVEN a NASA a facut o descoperire remarcabila: Marte are un camp magnetic unic in Sistemul Solar; Minunea din Maramures. Orasul in care se recicleaza de 10 ori mai mult decat in restul tarii; Cetatean britanic condamnat la trei luni de inchisoare in Dubai, pentru ca ar fi atins soldul unui alt barbat

Misiunea MAVEN a NASA a facut o descoperire remarcabila: Marte are un camp magnetic unic in Sistemul Solar. Nava spatiala MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution Mission), care orbiteaza Planeta Rosie, aduna date cu privire la pierderile de atmosfera si apa pentru a vedea daca aceasta a putut sustine viata in trecutul indepartat. Analizarea acestor date a scos la iveala ca Marte are si un camp magnetic care poate fi vazut in forma unei cozi, cu spatele la Soare si influentat de stea. Conform noului studiu, coada magnetica se formeaza atunci cand campul magnetic adus de vanturile solare se intalneste cu campurile magnetice de pe suprafata Planetei Rosii, scrie Nava spatiala MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution Mission), care orbiteaza Planeta Rosie, aduna date cu privire la pierderile de atmosfera si apa pentru a vedea daca aceasta a putut sustine viata in trecutul indepartat. Analizarea acestor date a scos la iveala ca Marte are si un camp magnetic care poate fi vazut in forma unei cozi, cu spatele la Soare si influentat de stea. Conform noului studiu, coada magnetica se formeaza atunci cand campul magnetic adus de vanturile solare se intalneste cu campurile magnetice de pe suprafata Planetei Rosii, scrie descopera.ro





Cate milioane de oameni a ucis poluarea intr-un singur an. Aproximativ unul din sase decese premature din intreaga lume este legat de aerul poluat, apa si solul, arata un studiu. In cele mai poluate tari, 25% din decesele premature sunt atribuite poluarii, in special celei din aer. Mai mult de jumatate din decesele globale generate de poluarea aerului in 2015 au avut loc in India si China. Cele mai multe dintre aceste decese se regasesc in cele mai sarace populatii din lume. Aproximativ noua milioane de persoane au decedat din cauza expunerii la poluare in 2015. Asta inseamna de trei ori mai multe decese decat cele din cauza SIDA sau tuberculoza si de 15 ori mai multe decat decesele cauzate de razboi si alte forme de violenta, noteaza

Aproximativ unul din sase decese premature din intreaga lume este legat de aerul poluat, apa si solul, arata un studiu. In cele mai poluate tari, 25% din decesele premature sunt atribuite poluarii, in special celei din aer. Mai mult de jumatate din decesele globale generate de poluarea aerului in 2015 au avut loc in India si China. Cele mai multe dintre aceste decese se regasesc in cele mai sarace populatii din lume. Aproximativ noua milioane de persoane au decedat din cauza expunerii la poluare in 2015. Asta inseamna de trei ori mai multe decese decat cele din cauza SIDA sau tuberculoza si de 15 ori mai multe decat decesele cauzate de razboi si alte forme de violenta, noteaza Playtech





Un avocat si-a cerut iubita in casatorie, in timp ce avionul era in picaj. Chris este un tanar care a ales sa-si surprinda iubita intr-un mod unic si a ales sa faca pasul cel mare imediat dupa ce avionul era in picaj. De profesie avocat, barbatul a planificat cu lux de amanunte cererea in casatorie. In timp ce se indreptau spre Bali, intr-un avion al companiei AirAsia, aeronava a inceput sa piarda altitudine, fapt ce a condus la caderea mastilor de oxigen. In timp ce ceilati pasageri s-au pozitionat bine in scaun si erau panicati, tanarul a decis sa profite de moment si si-a surprins iubita cu o cerere in casatorie, relateaza Chris este un tanar care a ales sa-si surprinda iubita intr-un mod unic si a ales sa faca pasul cel mare imediat dupa ce avionul era in picaj. De profesie avocat, barbatul a planificat cu lux de amanunte cererea in casatorie. In timp ce se indreptau spre Bali, intr-un avion al companiei AirAsia, aeronava a inceput sa piarda altitudine, fapt ce a condus la caderea mastilor de oxigen. In timp ce ceilati pasageri s-au pozitionat bine in scaun si erau panicati, tanarul a decis sa profite de moment si si-a surprins iubita cu o cerere in casatorie, relateaza Stirile ProTV





Minunea din Maramures. Orasul in care se recicleaza de 10 ori mai mult decat in restul tarii. Romania are cea mai mica rata de reciclare a deseurilor din toata Uniunea Europeana: sub 5%. La Targu-Lapus, in nordul tarii, se recicleaza intre 40% si 60% din deseuri, cam la nivelul Belgiei sau Austriei. S-a ajuns aici dupa ce autoritatile locale au hotarat sa nu mai astepte implementarea unor proiecte de la centru si au accesat fonduri europene care le-au permis sa puna pe picioare propriul sistem de colectare selectiva, informeaza

Romania are cea mai mica rata de reciclare a deseurilor din toata Uniunea Europeana: sub 5%. La Targu-Lapus, in nordul tarii, se recicleaza intre 40% si 60% din deseuri, cam la nivelul Belgiei sau Austriei. S-a ajuns aici dupa ce autoritatile locale au hotarat sa nu mai astepte implementarea unor proiecte de la centru si au accesat fonduri europene care le-au permis sa puna pe picioare propriul sistem de colectare selectiva, informeaza descopera.ro





Cetatean britanic condamnat la trei luni de inchisoare in Dubai, pentru ca ar fi atins soldul unui alt barbat. Un cetatean britanic a fost condamnat la trei luni de inchisoare cu executare in Dubai pentru ca ar fi atins soldul unui alt barbat in timp ce-si cara paharul cu bautura intr-un bar aglomerat. Acesta a afirmat ca incerca doar sa evite sa-si verse bautura in timp ce se deplasa prin barul aglomerat, cand l-a atins din greseala pe celalalt barbat. Familia lui Harron a sperat ca autoritatile vor renunta la acuzatiile impotriva acestuia dupa ce omul de afaceri pe care acesta l-a atins si-a retras plangerea. Duminica aceasta insa, organizatia Retinut in Dubai, ce a incercat sa-l ajute pe Harron in acest caz, a anuntat ca acesta a fost condamnat la trei luni de inchisoare pentru indecenta publica, scrie

Un cetatean britanic a fost condamnat la trei luni de inchisoare cu executare in Dubai pentru ca ar fi atins soldul unui alt barbat in timp ce-si cara paharul cu bautura intr-un bar aglomerat. Acesta a afirmat ca incerca doar sa evite sa-si verse bautura in timp ce se deplasa prin barul aglomerat, cand l-a atins din greseala pe celalalt barbat. Familia lui Harron a sperat ca autoritatile vor renunta la acuzatiile impotriva acestuia dupa ce omul de afaceri pe care acesta l-a atins si-a retras plangerea. Duminica aceasta insa, organizatia Retinut in Dubai, ce a incercat sa-l ajute pe Harron in acest caz, a anuntat ca acesta a fost condamnat la trei luni de inchisoare pentru indecenta publica, scrie Adevarul





Barbat din Florida, retinut pentru ca a dat o palma unui cal. Un barbat de 29 de ani din Florida a fost retinut pentru violenta, dupa ce a dat o palma unul cal, in timpul unei patrule a unui politist. Casey Waldner mergea strada, duminica, cand a vazut un politist calare, informeaza Associated Press. Astfel, el a decis sa loveasca cu palma calul in varsta de 13 ani, care se afla de cinci ani in grija Departamentului de Politie din Orlando. Dupa aceea, acesta a fugit, insa a fost prins de un politist din apropiere. Barbatul a fost perchezitionat, astfel ca oamenii legii au gasit asupra sa cocaina, anunta Un barbat de 29 de ani din Florida a fost retinut pentru violenta, dupa ce a dat o palma unul cal, in timpul unei patrule a unui politist. Casey Waldner mergea strada, duminica, cand a vazut un politist calare, informeaza Associated Press. Astfel, el a decis sa loveasca cu palma calul in varsta de 13 ani, care se afla de cinci ani in grija Departamentului de Politie din Orlando. Dupa aceea, acesta a fugit, insa a fost prins de un politist din apropiere. Barbatul a fost perchezitionat, astfel ca oamenii legii au gasit asupra sa cocaina, anunta Stirile ProTV