Faze tari: Preot ortodox, despre scandalul sexului oral mimat la Balul Bobocilor: "Acei tineri trebuie sa-si traiasca tineretea... "; Urs cu o limba gigantica, salvat de medicii veterinari din agonie; O noua teorie ar putea explica evolutia vietii pe Pamant

Contact de Adevarul, preotul Bogdan Ivanov, purtatorul de cuvant al Mitropoliei Clujului, spune ca intr-o situatie cum e cea de la balul bobocilor ar fi bine ca lumea sa nu "arunce cu pietre" intrucat acele imagini arata ca in societatea romaneasca inca exista o mare carenta etica si de educatie. "Acei tineri trebuie sa-si traiasca tineretea, dar sa o traiasca in asa fel incat sa nu le fie rusine de ea mai tarziu", afirma preotul pentru Adevarul Trei trucuri mici iti pot permite sa iti controlezi visele, sa le ai lucide. Astfel, vei putea sti ca visezi si vei putea alege ce urmeaza sa se intample. Prima este relativ simplu: verifici de mai multe ori pe zi mediul in care te afli pentru a-ti da seama daca visezi. Al doilea presupune o planificare mai usoara. Cercetatorul Denholm Aspy spune sa dormi, apoi sa te trezesti dupa cinci ore, potrivit Playtech. Un urs care suferea de o mutatie genetica, astfel ca limba sa ajunsese sa cantareasca trei kilograme, a fost salvat de medicii veterinari din Myanmar. Limba animalului ajungea pana la pamant. Nyan htoo, un urs brun in varsta de doi ani, a fost salvat de calugari, dupa ce fusese despartit de mama sa de traficantii care voiau sa il trimita in China, potrivit stirileprotv.ro Femeia de 21 de ani a spus doctorilor ca, in ultimii trei ani, a experimentat periodic sangerari din palme si din fata, fara sa aiba leziuni, scrie Live Science. Aceste episoade durau intre 1 si 5 minute si erau mai intense sub stres emotional. A fost diagnosticata cu o conditie rara, numita hematohidroza, in care sangele reuseste sa treaca prin pielea intacta si membrane, scrie descopera.ro Un studiu realizat de cercetatori de la Universitatea din Colorado in colaborare cu Colegiul Universitar din Londra a stabilit o noua teorie a evolutiei moleculare. Abordarea se bazeaza pe intelegerea proteinelor "ca sisteme integrate", a spus Richard Goldstein, coautor al studiului. Adesea ignoram interactiunile dintre diferite parti ale unei proteine, dar stim ca modificarile intr-o parte a proteinei afecteaza schimbarile ulterioare in alte part, scrie Playtech