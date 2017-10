Robotul cu inteligenta artificiala care il lauda pe Stalin si promoveaza violenta. Chatbotii cu inteligenta artificiala devin din ce in ce mai populari, iar asta inseamna ca unii incep sa vorbeasca si prostii dupa ceva timp. Un chatbot cu inteligenta artificiala, creat de catre gigantul Yandex, din Rusia, s-a transformat intr-un robot cu apucatori violente, care pare sa aprobe regimul stalinist al anilor 1930. Utilizatorii asistentului "Alice", o alternativa pentru Siri sau Google Assistant, au inceput sa observe ca robotul raspunde pozitiv la intrebari despre violenta domestica si sustine ca "dusmanii poporului" trebuie impuscati, scrie

A fost inaugurat primul restaurant subacvatic din Europa, aflat la 5m sub apa. Poti vedea viata marina in timp ce iei pranzul. Primul restaurant subacvatic din Europa se va deschide in Norvegia. Localul va fi partial scufundat pentru a le da posibilitatea clientilor sa vada ce este sub apa. Jumatatea din constructie va fi situata pe coasta de sud a Norvegiei, iar cealalta parte va fi sub apa. Cladirea este construita pentru a fi un restaurant cu 100 de locuri, insa va functiona si ca centru de cercetare marin si ca recif artificial pentru midii. Odata intrati, vizitatorii vor putea sa vada viata marina printr-o fereastra panoramica imensa, anunta descopera.ro





NASA are un cimitir special in mijlocul oceanului. Cimitirul folosit de NASA este in Pacificul de Sud, intre Australia, Noua Zeelanda si America de Sud. Datorita curentilor oceanici, regiunea nu este pescuita si asta pentru ca in zona sunt adusi putini nutrienti pentru a sustine viata marina. E cunoscut drept Point Nemo si e la peste 4.000 km de tarm. Cimitirul a strans pana acum circa 260 de ramasite, mai ales rusesti, de cand a fost dat in folosire in 1971. Acest loc ajuta orbita Pamantul sa nu a acumuleze materiale periculoase din spatiu. Cimitirul NASA e folosit pentru echipamente spatiale ingropate acolo, printre care o racheta SpaceX, numeroase transportoare de marfa ale Agentiei Spatiale Europene, mai mult de 140 de ambarcatiuni de aprovizionare ruseasca si statia spatiala MIR din epoca sovietica, potrivit

Premiera: Disney Channel introduce o poveste gay intr-unul dintre serialele sale. Premiera va avea loc in al doilea sezon al serialului "Andi Mack", care va fi difuzat incepand de vineri. Un adolescent - unul dintre personajele principale ale serialului - incepe sa realizeze ca are sentimente fata de un alt baiat, coleg de clasa. In episodul de vineri, ea va incerca sa isi lamureasca sentimentele pe care le are pentru Jonah, unul dintre colegii ei. In acelasi timp, Cyrus, care are tot 13 ani, realizeaza ca are sentimente pentru Jonah si se confeseaza lui Buffy. Scena si reactia lui Buffy au rolul de a servi ca exemplu pozitiv atat pentru copii, cat si pentru parinti. Acesta va fi punctul de pornire pentru Cyrus in descoperirea proprie si autoacceptarea ca persoana gay, anunta

O replica a Monei Lisa cu mustati si barba a fost vanduta cu 750.000 de dolari. O replica realizata de artistul francez Marcel Duchamp (1887-1968) a celebrului tablou Mona Lisa, pictat de Leonardo da Vinci la inceputul secolului al XVI-lea, a fost vanduta de casa de licitatii Sotheby's, cu barba si cu mustati cu tot, pentru suma de 750.000 de dolari. Mona Lisa cu barba si mustati facea parte din colectia de arta suprarealista a lui Arthur Brandt, un colectionar american, si avea o estimare initiala de 400.000-600.000 de euro, informeaza descopera.ro