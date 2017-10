Faze Tari: Autobuz cu usi de termopan, in capitala Bulgariei; Uluitor! Astia sunt cei mai scumpi pantofi din lume. Costa 15,1 milioane de dolari; Dupa ani de chin, un barbat a facut o operatie de micsorare a organelor genitale

O imagine surprinsa pe strazile din Sofia a devenit virala printre vecinii de la sud de Dunare. Fotografia, facuta recent in capitala Bulgariei, surprinde un autobuz al regiei locale de transport in comun la care usa din spate si cea la sofer au fost inlocuite cu termopane. Vehiculul este parcat si nu se stie daca a circulat vreodata asa sau de ce s-a recurs la aceasta reperatie insolita. Imaginea a devenit rapid virala, dupa ce a fost postata pe grupul "Vazut in Sofia" si a ajuns chiar pe agentia de stiri Novinite, anunta Stirile ProTV Incaltamintea creata de Debbie Wingham, renumita pentru creatiile sale luxoase, costa o avere. Vorbim de nici mai mult, nici mai putin de 15,1 milioane de dolari. Nici macar vedetele de la Hollywood nu si-ar permite o asemenea aroganta, ci ar investi o asemenea suma intr-un apartament de lux. Cei mai scumpi pantofi din lume au fost realizati la comanda, pentru un cadou. Identitatea celei care va incalta perechea de sandale batute cu diamante rare nu a fost dezvaluita. Tehnica folosita pentru decorarea pantofilor este specifica torturilor. Sandalele sunt "ornate" cu sute de diamante, iar pielea este vopsita cu aur de 24k. Toate diamantele sunt lipite cu platina, iar fermoarul si placa de sub pantofi sunt si ele din aur. Sandalele sunt decorate cu flori de iasomie din piele si diamante, scrie Click Este umitor i s-a intamplat barbatului cateva ore mai tarziu. Nazer al-Islam Abdul Karim, un barbat de 65 de ani din Bangladesh, care lucra la serviciul de salubritate in Arabia Saudita, s-a oprit sa se uite la vitrina unui magazin de bijuterii. Intamplarea a avut loc, in decembrie 2016, pe o strada luxoasa plina de oameni cu o stare materiala buna. Barbatul a fost batjocorit de trecatorii care l-au filmat si fotografiat. Una dintre persoanele care a ras Nazer, a postat pe internet un mesaj batjocoritor: "Omul acesta ar trebui sa se uite la o pubela de gunoi!".Nimeni nu se astepta insa la ce a urmat. Mai multi oameni revoltati de umilita pe care o traieste barbatul, au inceput sa-i trimita daruri acestuia. Batranul a primit in dar bijuterii de aur, un iPhone, bani si alte cadouri venite din intreaga lume, noteaza Libertatea A inceput sa planga ca un copil. Marc Mero este un fost boxer american si luptator de wrestling profesionist. Dependent de droguri, el s-a indepartat tot mai mult de mama lui, din cauza mai multor certuri pe care cei doi le-au avut de-a lungul timpului. Dupa ce a cunoscut faima si a castigat mai multe titluri de campion, Mero a uitat definitiv de femeia care i-a dat viata si nu i-a mai vorbit niciodata. Dar intr-o zi a primit un telefon neasteptat prin care a fost anuntat ca mama lui murise. A mers la inmormantare, apoi a mers in camera mamei ca sa se reculeaga si a dat peste o lada veche, pe care femeia o tinea langa pat. Dupa ce a deschis-o, a inceput sa planga ca un copil: lada era plina cu articole de presa cu si despre Mero, fotografii cu el, centurile de campion, medalii, obiecte personale si multe altele. Fostul luptator a inteles atunci ca mama lui l-a iubit neconditionat, relateaza Libertatea . Il cheama Horace Owiti Opiyo, are 20 de ani, este din Kenya si de la zece ani a trait un cosmar. Tanarul a fost diagnosticat cu filarioza limfatica, cunoscuta si ca Elefantiazis, o boala ce-i afecteaza organele genitale. Dupa ani de chin, barbatul a reusit sa se opereze recent. Testiculele lui cantareau 5 kg, iar lungimea penisului ajunsese la aproape un metru. Horace a observat prima data un chist in zona organelor genitale in 2006, pe cand era doar un copil. In 2007 mai fusese supus unei interventii chirurgicale, dar, in scurt timp, problema a reaparut. "La inceput, era doar o umflatura. Apoi a ajuns sa fie cat pumnul meu. Si nu se mai oprea din crescut... Ajunsese sa ma deranjeze si la mers si la statul pe scaun", a povestit barbatul. A fost nevoit sa se retraga de la scoala pentru ca nu mai putea participa la cursuri, unde trebuia sa stea in banca, pe scaun. Pe langa asta, colegii lui radeau de el zilnic, scrie Click