Faze tari: Ochiul din Sahara, structura misterioasa care ii intriga pe geologi; Motocicleta futurista de la Honda e compatibila cu iPhone; Dezvaluirile unui astronaut: cat de des isi schimba hainele "locatarii" de pe ISS

Geologii sustin ca formatiunea misterioasa cunoscuta cu denumirea de ochiul din Sahara s-ar fi format in perioada cuprinsa intre Proterozoic (in urma cu 2,5 miliarde de ani ) si Ordovician (in urma cu 480 de milioane de ani). Structura Richat este o formatiune geologica cu un relief circular din zona Mauritaniei ce face parte din desertul Sahara. Conform SiverTimes, structura circulara are un diametru cuprins intre 40 si 50 de kilometri si este vizibila din spatiu. Pentru o perioada lunga de timp a fost considerat ca structura s-a format in urma cu sute de ani din cauza prabusirii unui meteorit. Insa studiile recente au infirmat aceasta teorie, fiind inlocuita de una ce invoca originile geologice ale Ochiului din Sahara, potrivit descopera.ro Aproape orice tara din lume si-a primit numele dupa unul dintre aceste patru lucruri: 1) un trib; 2) o caracteristica a pamantului; 3) o descriere a directiei; 4) o persoana importanta. Sunt concluziile la care a ajuns Quartz, dupa ce a analizat cele 195 de tari enumerate in Dictionarul concis al Oxford privind numele locurilor din lume. Anglia se afla intr-o companie numeroasa, care reprezinta partea leului, circa o treime din tarile lumii numite dupa un trib timpuriu sau un grup etnic. Franta - Numita dupa franci, care au cucerit acest pamant in perioada medievala.Vietnam - Numita dupa populatia viet, din sud, scrie Digi24 Honda Gold Wing 2018 e prima motocicleta cu Apple CarPlay, ceea ce inseamna ca se va "intelege" de minune cu un iPhone. Apple CarPlay este tehnologia lansata de gigantul din Cupertino pentru a integra o parte importanta din interfata pe care o vezi pe iPhone in bordul autoturismelor. Astfel, in loc sa pui mana pe telefon pentru a initia un apel, pentru a porni navigatia sau pentru a te bucura de muzica ta preferata, aveai toate aceste optiuni la o atingere distanta in fata ochilor. Pana la aceasta ora, nu mai putin de 50 de producatori din industria auto s-au angajat sa produca masini cu CarPlay, informeaza PlayTech Angajatii McDonald's au dezvaluit care sunt produsele pe care nu ar trebui sa le comandati in acest restaurant de tip fast-food, explicand si care sunt motivele. Potrivit The Independent, intr-o discutie care a avut loc pe Reddit, unde lucratorii de la McDonald's au fost intrebati care sunt produsele pe care lumea nu ar trebui sa le comande, acesti au spus ca ar trebui evitat ... Filet-O-Fish. "Cand sunteti la McDonald's spuneti ca vreti sa vi se prepare un Filet-O-Fish", a spus un angajat al acestui lant de restaurante, adaugand faptul ca desi comanda va dura cu 5 minute mai mult sa fie pregatita, asteptarea "va merita, in comparatie cu filet-ul care a fost incalzit mai multe ore", anunta Stirile ProTV In ultimii ani, sarbatoarea Halloween a devenit mai costisitoare decat Craciunul insusi! Cifrele vanzarilor din SUA in 2016 o confirma pe deplin: 2,8 miliarde de dolari cheltuiti in ultima saptamana din octombrie fata de 2,1 miliarde de dolari cheltuiti in preajma Craciunului. Petrecerea lui Heidi Klum. Cand numai decorurile costa 250.000 de dolari, mancarea e gatita de cei mai mari chefi din lume si bauturile fine curg din plin, este normal ca biletul de intrare sa fie de peste 80.000 de dolari. Evenimentul a fost organizat ultima oara in 2015, la clubul TAO Downtown, din New York si Heidi (44 de ani) a purtat o costumatie care a costat 100.000 de dolari, scrie Click! Britanicul Tim Peake a descris in cartea sa "Ask an Astronaut: My Guide to Life in Space" frecventa cu care astronautii de pe ISS isi schimba hainele. Nu de alta, dar ele trebuie sa le ajunga pe toata durata misiunii, mai exact timp de sase luni, informeaza Rfi. El spune ca pe Statia Spatiala Internationala nu exista masina de spalat, iar apa este o resursa extrem de pretioasa in spatiu. Prin urmare, "locatarii" ISS nu au alta optiune decat sa poarte aceleasi haine mai multe zile la rand si trebuie sa respecte un calendar foarte strict, potrivit popsci.com. De exemplu, un astronaut isi schimba lenjeria de corp la doua-trei zile, tricourile si ciorapii o data pe saptamana, iar pantalonii o singura data pe luna, conform descopera.ro Flaviu Cernescu a urcat cu mireasa la 351 de metri. Flaviu Cernescu, romanul devenit celebru pe Youtube dupa ce s-a catarat pe cele mai inalte constructii din Europa Centrala si de Est a facut pasul cel mare. Vineri, Flaviu a publicat o inregistrare a casatoriei sale pe cel mai inalt cos de fum din Romania si al treilea din Europa ca inaltime - in Baia Mare, relateaza Stirile ProTV